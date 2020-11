Od 11 listopada „Rekolekcje dla wszystkich” na Jasnej Górze  

Apelujemy o pokój, bo tylko czas pokoju może być konstruktywny. Wiele razy w historii Polski ten pokój był wypraszany na Jasnej Górze. Dlatego idąc w ślad za św. Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim zapraszamy wszystkich do szczególnej modlitwy w dniach od 3 do 11 listopada, a także do udziału w specjalnych narodowych internetowych rekolekcjach na Jasnej Górze w dniach od 11 do 13 listopada – zachęcają do wspólnej modlitwy organizatorzy.