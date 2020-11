„Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie niosą pociechę i konkretną pomoc drugiemu człowiekowi” – mówi przed IV Światowym Dniem Ubogiego abp Wojciech Polak. „Wyciągnij rękę do ubogiego to wezwanie skierowane do nas wszystkich, także do mnie” – podkreśla.

W krótkim filmie opublikowanym na stronie www.prymaspolski.pl, a także w mediach społecznościowych archidiecezji gnieźnieńskiej Prymas Polski przyznaje, że szczególnie teraz, w czasie pandemii, hasło tegorocznego dnia ubogich: „Wyciągnij rękę do ubogiego” jest wyjątkowo zobowiązujące i nie może pozostać bez odpowiedzi.

Archidiecezja Gnieźnieńska Prymas na IV Światowy Dzień Ubogich





„To wezwanie skierowane do nas wszystkich, także do mnie, abyśmy nie trzymali rąk w kieszeniach, ale byśmy rzeczywiście, poprzez konkretną pomoc, troskę i miłość okazywaną codziennie wyciągali je do drugiego człowieka” – mówi abp Polak.



Prymas dziękuje również wszystkim, którzy zawodowo i wolontaryjnie, z potrzeby serca i w imię międzyludzkiej solidarności, niosą materialną i duchową pomoc potrzebującym. Jest ich – jak przyznaje – bardzo wielu.



„Chcę dziś wszystkim podziękować – pracownikom służby zdrowia, wszystkim siostrom zakonnym, zwłaszcza tym, które prowadzą stołówki dla ubogich, pochylają się nad podopiecznymi w domach pomocy społecznej, pracownikom i wolontariuszom Caritas, którzy starszym i chorym niosą nie tylko pociechę i nadzieję, ale i konkretną pomoc” – mówi Prymas.



„W twarzach ludzi biednych, bezdomnych – dodaje – widzimy twarz Jezusa, który ciągle nam mówi, cokolwiek czynicie jednemu z tych najmniejszych, dla mnie to czynicie”.



IV Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w tym roku w niedzielę 15 listopada.



Święto zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.