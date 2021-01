"W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800-080-222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto - w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii - powstała poradnia online +Zawsze jest jakieś wyjście+" - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przypomina, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Jak czytamy, udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

"W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych" - poinformowano.

Wskazano, że informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych i w szkołach.

MEiN poinformowało też, że w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli powstała poradnia online "Zawsze jest jakieś wyjście" https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/.

Podano, że portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

"Do korzystania z poradni online zachęcamy w szczególności: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, centra zdrowia psychicznego, instytucje wymiaru sprawiedliwości, inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb" - czytamy na stronie resortu edukacji i nauki.

"Formuła online zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski" - dodano.

Podano, że osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia ma bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Zapewniono, że będzie ona aktualizowana.

MEiN przypomina też, że dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800-080-222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niedziela jest ostatnim dniem przerwy świątecznej w szkołach z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W poniedziałek rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyjątkowo będą wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie w całym kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

O tej zasady wprowadzono kilka wyjątków: dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu - dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania; przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu dla dzieci i młodzieży. Zdaniem ekspertów długa izolacja może negatywnie wpłynąć na psychikę najmłodszych i prowadzić do depresji. O zniesienie zakazu zaapelował w czwartek także marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Kilka dni temu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, pytany o ten zakaz, oświadczył, że ograniczenie to jest wprowadzone nie dlatego, że nam się "to podoba, ale dlatego, by uchronić społeczeństwo przed umieraniem".

"Odpowiem wszystkim, którzy krytykują te ograniczenia i zakazy, czy zakazy dotyczące nocy sylwestrowej, ograniczenia w zasadzie, a nie zakazy: kochany bracie, kochana siostro, ludzie umierają setkami na koronawirusa, i to, co robimy, nie jest dlatego, że nam się podoba, bo nam się nie podoba, ale dlatego, żeby uchronić społeczeństwo przed umieraniem, i tylko po to to robimy" - mówił Czarnek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.