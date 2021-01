Zmarł abp Oscar Rizzato, jałmużnik Jana Pawła II i Benedykta XVI

Arcybiskup Rizzato przebywał w szpitalu w Padwie w wyniku powikłań w czasie COVID-19, w ostatnich dniach jego stan mocno się pogorszył. Zmarł w nocy z 12 na 13 stycznia, kilka tygodni przed swoimi 92. urodzinami.

Urodził się 8 lutego 1929 r. w Arsego, przyczółku miejscowości San Georgio delle Petriche w okolicach Padwy. Ukończył studia klasyczne w seminarium padewskim, a na księdza wyświęcił go w 1954 r. kapucyn Girolamo Bartolomeo Bortignon, biskup Padwy. Od 1957 do 1961 r. studiował na Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu w Padwie, uzyskując dyplom z archeologii chrześcijańskiej. Jednocześnie wykładał religię w Instytucie Configliachi.

1 grudnia 1961 r., za czasów pontyfikatu Jana XXIII, został wezwany do Rzymu, rozpoczynając służbę w Sekretariacie Stanu jako archiwista i asystent biura Sekretariatu Literatury Łacińskiej. W 1973 r., już za Pawła VI, został jednocześnie urzędnikiem i kierownikiem duchowym personelu floty motoryzacyjnej Watykanu. W 1983 r., za Jana Pawła II, został szefem biura Sekretariatu Stanu, a następnie 9 października 1987 objął wysokie stanowisko radnego ds. ogólnych, razem z ówczesnym abp. Crescenzio Sepem.

Dwa lata później - 23 grudnia 1989 r. - papież Jan Paweł II wybrał ks. Rizzato na swojego jałmużnika, następcę Antonia Marii Travii, wynosząc go do godności arcybiskupa i powierzając mu stolicę tytularną Viruno. To właśnie papież Polak udzielił mu święceń biskupich 6 stycznia 1990 r. w bazylice watykańskiej. "Przez 17 lat kierował urzędem Stolicy Apostolskiej, którego zadaniem jest okazywanie miłosierdzia ubogim w imieniu Ojca Świętego" - pisze Filippio Rizzi w "Avvenire", największym włoskim dzienniku katolickim. Arcybiskup Rizzato pełnił tę posługę także za czasów Benedykta XVI, który - po osiągnięciu przez jałmużnika wieku emerytalnego - zwolnił go z tej funkcji, powołując na jego miejsce hiszpańskiego nuncjusza apostolskiego Féliksa del Blanco Prieto.

Emerytowany abp Rizzato pozostał w Watykanie, wspomagając duszpastersko parafię św. Anny, którą zarządzają augustynianie, odprawiając tam Msze i udzielając sakramentów, przede wszystkim bierzmowania. W 2015 r. uzyskał afiliację w Zakonie św. Augustyna.

Uroczystości pogrzebowe, w których będzie uczestniczył także bp Claudio Cipolla, rozpoczną się w sobotę 16 stycznia o godz. 10 w kościele parafialnym w Arsego. Będzie im przewodniczył kard. Krajewski, jałmużnik papieża Franciszka. Ciało abp. Rizzato zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.