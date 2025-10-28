info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jan Paweł II w rzymskiej synagodze. Oryginalne nagranie i wideo z 1986 r.!
Jan Paweł II w rzymskiej synagodze. Oryginalne nagranie i wideo z 1986 r.!

13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II jako pierwszy w historii Papież odwiedził rzymską synagogę. To właśnie tam nazwał Żydów „naszymi starszymi braćmi”. Przypomniał też tragedię holokaustu i w stanowczych słowach potępił antysemityzm. Wizyta w synagodze to uwieńczenie przełomu, jaki wprowadziła w relacjach z Żydami soborowa deklaracja Nostra aetate. 28 października przypada 60. rocznica ogłoszenia tego dokumentu.

Całe przemówienie Jana Pawła II w rzymskiej synagodze:

Vatican News - Polski Przełomowe przemówienie Jana Pawła II w rzymskiej synagodze

Wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze i wygłoszone tam przemówienie znaczy przełom w relacjach z judaizmem. Odwołując się do soborowej deklaracji Nostra aetate Papież zwrócił uwagę na szczególną relację chrześcijaństwa z judaizmem. „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i pod pewnym względem – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”.

Vatican News - Polski Jan Paweł II w synagodze (1986): jesteście naszymi starszymi braćmi

Papież podkreślił też, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa. Dlatego nie ma „żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów”.

Cytując Nostra aetate Ojciec Święty przypomniał, że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym”.  Nie należy zatem nie należ przedstawiać Żydów jako odrzuconych czy przeklętych.

Vatican News - Polski Jan Paweł II: wobec zagłady Żydów nikomu nie wolno przejść obojętnie (synagoga w Rzymie, 1986)

Mówiąc o tragedii holokaustu Jan Paweł II podkreślił, że akty dyskryminacji, niesprawiedliwego ograniczania wolności religijnej, ucisku, także w zakresie swobód obywatelskich wobec Żydów, były zjawiskami obiektywnie godnymi najwyższego ubolewania. Cytując ponownie Nostra aetate, oświadczył, że Kościół „ubolewa nad nienawiścią, prześladowaniami i wszelkimi objawami antysemityzmu, skierowanymi przeciw Żydom w każdym czasie i przez kogokolwiek”.

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 28.10.2025 07:58

TAGI| DEKLARACJA "NOSTRA AETATE", JAN PAWEŁ II, NOSTRA AETATE

