W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta z COVID-19, leczonego w domu, nie należy zwlekać z kierowaniem go do szpitala - wskazali w swym stanowisku konsultanci krajowi z medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy premierze.