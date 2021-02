Papież Franciszek zapewnił w czwartek o swej solidarności z muzykami, którzy nie mają pracy z powodu obecnych restrykcji. Wyraził pragnienie, by z ciszy pandemii narodził się "nowy śpiew" braterstwa.

W przesłaniu wideo do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat muzyki, zorganizowanego przez Papieską Radę Kultury papież Franciszek powiedział, że szczególne myśli kieruje do tych wszystkich z branży muzycznej, którzy odczuli skutki pandemii i przeżywają trudności.

"Myślę - mówił papież - o muzykach, których życie i aktywność zawodowa zostały zburzone z powodu wymogów dystansu; o tych, którzy stracili pracę i kontakty społeczne".

"Pragnę, aby także ten aspekt życia społecznego również mógł się odrodzić, by można było znów śpiewać, grać i cieszyć się razem muzyką i śpiewem"- dodał papież.

Zacytował słowa z "Don Kichota" Miguela de Cervantesa: "Tam, gdzie jest muzyka, nic może być nic złego".

Odnosząc się do pandemii zachęcił do refleksji: "Czy cisza, w której żyjemy jest pusta czy też jesteśmy w fazie słuchania? Czy pozwolimy na to, aby w jej następstwie narodził się nowy śpiew?".