Mamy skokowy przyrost bezrobocia wśród młodych, wzrost najwyższy w całej Unii Europejskiej - powiedział w piątek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki nawiązując do danych Eurostatu. Zdaniem polityka winny tej sytuacji jest rząd Donalda Tuska.

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wyniosła w maju w Polsce 3,3 proc. Wśród osób młodych, do 25 roku życia, stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc.; w maju 2024 r. było to 10,6 proc.

- Mamy skokowy przyrost bezrobocia wśród młodych, wzrost najwyższy w całej Unii Europejskiej. Wzrost tego bezrobocia o około 27 proc., prawie 30 proc. - wskazał Morawiecki na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że w Polsce bezrobocie wśród młodych sięga powyżej 13 proc. - To są ludzkie dramaty. To są problemy, z którymi powinien natychmiast radzić sobie ten rząd - dodał.

Jego zdaniem wzrost bezrobocia wśród osób młodych nie jest trendem obserwowanym w regionie. Jako przykład wskazał Litwę i Słowację, gdzie "bezrobocie wśród młodych spada".

Polityk przypomniał wprowadzane przez jego rząd programy, w tym zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Akcentował, że również obecnie należy szukać podobnych rozwiązań, wskazał też m.in. na szkolenia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Morawiecki przekonywał, że "premier musi natychmiast jechać do zakładów, gdzie ogłaszają zwolnienia grupowe, proponować rozwiązania".

- Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie. Premier polskiego bezrobocia. Ten, którego chyba teraz już ludzie sobie przypominają lepiej z tamtych lat, kiedy bezrobocie w Polsce szalało. Ponad 2,3 mln ludzi bez pracy. Ogłoszony deficyt budżetowy na półrocze to 120 mld zł, a komentatorzy, ekonomiści pokazują, że zabraknie ministrowi finansów i premierowi w tym roku co najmniej 30 mld zł wpływu. To dlatego nie mają pieniędzy na walkę z bezrobociem - ocenił Morawiecki.

Eurostat podał w lipcu, że stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w maju w Polsce 3,3 proc., tak jak w kwietniu. Najniższe bezrobocie w maju 2025 roku było na Malcie (2,7 proc.), kolejne miejsce zajęły Czechy (2,8 proc.), a trzecie - Polska. Najwyższy wskaźnik zanotowano z kolei w Hiszpanii (10,8 proc.). Stopa bezrobocia w strefie euro w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,3 proc. wobec 6,2 proc. w poprzednim miesiącu.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2025 roku wyniosła 5,1 proc., o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w końcu czerwca 2024 roku.