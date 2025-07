O czym rozmawiali Zandberg z Nawrockim?

Lider Razem poinformował, że spotkanie odbyło się z inicjatywy Nawrockiego. Dodał, że prezydent elekt spotykał się wcześniej z innymi politykami. Jak przekazał PAP rzecznik Razem Mateusz Merta, Nawrocki miał wystosować zaproszenia do liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Zandberg powiedział dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem elektem, że ich rozmowa dotyczyła "spraw, które wymagają pilnego rozstrzygnięcia", a jedną z nich jest kwestia asystencji osobistej, co do której - dodał - zarówno on, jak i Nawrocki są zgodni, że "powinno się to zmienić jak najszybciej".

Projekt ustawy o asystencji osobistej widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji od grudnia 2024 r. Propozycja MRPiPS zakłada, że z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać osoba z niepełnosprawnością od 13. do 65. roku życia; miesięczny wymiar godzin asystencji i zakres wsparcia mają być ustalane indywidualnie przez powołany do tego zespół. W Sejmie procedowany jest też prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który w październiku 2024 r. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Według propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, usługa ma być dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat i być finansowana z budżetu państwa. Projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie.

- Nie możemy się doczekać w parlamencie na to, aż (propozycja ws. asystencji osobistej - PAP) zostanie w końcu przedstawiona, przegłosowana, wdrożona i wejdzie w życie. Pozwoliłem sobie uczulić pana Karola Nawrockiego na to, jak ważny jest ten temat i zasugerować także aktywne działania, jeśli ta niemoc i niezdolność do wdrożenia asystencji w sensownej formie będzie się przedłużała - powiedział Zandberg. Podkreślił, że jest mu obojętne, czy zmiana w zakresie polityki prowadzonej wobec osób z niepełnosprawnościami zajdzie z inicjatywy rządu, czy z inicjatywy prezydenta.

Poseł Razem poinformował, że rozmowa dotyczyła także kwestii związanych z polityką mieszkaniową. Jak mówił, zwrócił uwagę na problem REIT-ów (funduszy inwestujących na rynku komercyjnych nieruchomości na wynajem) i zachęcał do zawetowania rozwiązań, jeżeli przepisy sprowadzające do Polski REIT-y miałyby przejść przez parlament.

- Jest duży nacisk lobbingowy na to, żeby do Polski sprowadzić instytucje REIT-ów - funduszy, które tak naprawdę nadmuchałyby jeszcze mocniej ceny mieszkań i spowodowałyby, że mieszkania stałyby się jeszcze bardziej niedostępne dla młodego pokolenia - ocenił.

Rozmowa dotyczyła też kwestii dopłat do kredytów, a Zandberg mówił, że "dopłaty kończące w kieszeniach banków i deweloperów i nadmuchujące ceny mieszkań także zasługiwałyby na weto".

- Jednym słowem rozmawialiśmy przede wszystkim o sprawach dotyczących bieżących wyzwań, jeśli chodzi o politykę społeczną i politykę mieszkaniową - podsumował.

Zandberg dopytywany przez dziennikarzy, czy Nawrocki wyraził opinię w sprawie przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, do której w czwartek Senat wprowadził poprawki, zauważył, że nie ma ona jeszcze finalnego kształtu. Wskazał, że senackie poprawki przywracają brzmienie noweli w kształcie przedłożonym przez rząd.

- Raczej wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby - tak, jak rozumiem dynamikę polityczną - czy prezydent elekt, czy jakikolwiek inny możliwy do wyobrażenia prezydent, te techniczne rozwiązania w tej ustawie chciał zawetować - ocenił.

Nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz zakłada m.in. podwyższenie maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK), a także program społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Senackie poprawki usuwają z noweli zmiany w wprowadzone w Sejmie do rządowej propozycji z inicjatywy posłów Polski2050, a poparte przez posłów opozycji - PiS i Konfederacji.

Zandberg powiedział ponadto, że Nawrocki zadeklarował większą aktywność legislacyjną niż jego poprzednik - prezydent Duda.

Lider Razem został zapytany też o niedawne dane Eurostatu, z których wynika, że w maju br. w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 3,3 proc. wobec 2,8 proc. w maju 2024 r., a najbardziej alarmujący okazał się wskaźnik bezrobocia w grupie wiekowej do 25 lat, który wzrósł z 10,6 proc. w maju 2024 r. do 13,5 proc. w maju br.

Zandberg pytany o te dane zauważył, że wzrost bezrobocia w Polsce w najmłodszej grupie wiekowej nastąpił z dosyć niskiego poziomu (średnia unijna stopa bezrobocia w grupie do 25. roku życia wyniosła w maju br. 14,8 proc. - PAP). - Jeśli ten trend się utrzyma to jest to bardzo niepokojący sygnał, bo z reguły jest tak, że jeżeli coś zaczyna się mocno psuć na rynku pracy, to pierwsi odczuwają to młodzi pracownicy, którzy mają małe doświadczenie, często pracują na bardziej "uśmieciowionych" warunkach niż ci pracownicy, którzy w danej firmie pracują od 15 czy od 20 lat, więc trzeba to śledzić z dużą uwagą - powiedział.