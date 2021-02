Finał ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl obejrzało w telewizji w USA najmniej widzów od 15 lat - 92 miliony. W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek oglądalności o 9 proc. Rekordowy był rok 2015, gdy mecz obejrzało 114,4 mln Amerykanów.

W tym roku zanotowano jednak znaczący wzrost śledzących to wydarzenie na różnych platformach streamingowych - średnio było to 5,7 mln osób. To rekord w historii Super Bowl.

W finale Tampa Bay Buccaneers pokonali broniących tytułu Kansas City Chiefs 31:9 i po raz drugi w historii zostali mistrzami NFL. Natomiast pierwszy raz zdarzyło się, że Super Bowl został rozegrany na stadionie jednej z rywalizującej w nim drużyn - Buccaneers, choć gospodarze finału wybierani są z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Siódmy mistrzowski tytuł wywalczył 43-letni Tom Brady, najbardziej utytułowany zawodnik ligi NFL. Wcześniej 20 lat sędził w New England Patriots i w barwach tego klubu sześciokrotnie triumfował. Na Florydzie Brady po raz piąty w karierze został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) meczu o mistrzostwo.