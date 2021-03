Abp Gallagher: Rozbrojenie, rozwój i pokój są współzależne  

Abp Paul Gallagher zaznaczył, że nikt nie ma wątpliwości, iż istnieje nagląca konieczność pozbycia się broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, warto jednak pomyśleć również o narastającej konkurencji wojskowej w przestrzeni kosmicznej, rozwoju cyber broni i wykorzystywaniu do jej tworzenia sztucznej inteligencji (śmiercionośne systemy broni autonomicznej). „Należy wprowadzić konkretne i rozsądne ograniczenia we wszystkich tych przestrzeniach, gdyż leży to w interesie przyszłości gatunku ludzkiego” – powiedział sekretarz ds. stosunków z państwami Stolicy Apostolskiej.

Wyścig zbrojeń da się zatrzymać

„Rozbrojenie, rozwój i pokój to trzy współzależne kwestie. Ogromne wydatki na cele wojskowe, znacznie wykraczające poza to, co jest potrzebne do zapewnienia uzasadnionej obrony, napędzają błędne koło pozornie niekończącego się wyścigu zbrojeń, który uniemożliwia przeznaczenie potencjalnych zasobów na walkę z ubóstwem, nierównością, niesprawiedliwością, a także na edukację i zdrowie – powiedział abp Paul Gallagher. – Powiązanie bezpieczeństwa narodowego z gromadzeniem broni jest przykładem fałszywej logiki i pozostaje skandalem, ponieważ stwarza dysproporcję pomiędzy zasobami finansowymi i wywiadowczymi przeznaczonymi na służbę śmierci, a zasobami zaangażowanymi w służbie życia.“

Watykański minister spraw zagranicznych wyraził również zaniepokojenie nielegalnym handlem bronią lekką, zwłaszcza w obszarach gęsto zaludnionych.