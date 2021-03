Plastikowe klocki Lego znikną ze sklepów  

9 lat - jeszcze przez taki okres w sprzedaży będą dostępne plastikowe klocki Lego. Po tym okresie zostaną wycofane ze sprzedaży. Nie oznacza to, że znikną same klocki. Po prostu duński producent zmieni tworzywo, z którego są one wykonane.

- Najprawdopodobniej postawimy na materiały wytworzone z trzciny cukrowej, ale jest to proces bardzo złożony - powiedział prezes Lego Niels Christiansen. Na ekologiczne projekty w firmie przeznaczono już ok. 400 mln dolarów. Pracuje przy nich ok. 100 pracowników Lego. W 2025 roku wycofane mają być plastikowe opakowania, w których sprzedawane są niektóre zestawy Lego.

Co o zmianie myślą konsumenci? Zdania są podzielone. Dla części to dobry, prośrodowiskowy ruch. Inni zwracają jednak uwagę na to, że plastikowe klocki lego to produkt, który bardzo rzadko ląduje na śmietniku, a jego "życie" jest bardzo długie, czasem tymi samymi klockami bawi się już kolejne pokolenie dzieci. Wyrażają też obawy o trwałość klocków z trzciny cukrowej. Te tradycyjne, wykonane z plastiku, są w stanie być w użyciu przez dziesięciolecia. Inni zwracają uwagę na nieekologiczność kartonowych opakowań współczesnych lego. "Przecież te zestawy można zmieścić w pudełku o wielkości 25% tego, w których je sprzedają - 75% to powietrze" - pisze jeden z internautów.

Globalna sprzedaż klocków Lego w minionym roku wzrosła o 21 proc.