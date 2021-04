Rzym. Wcześniej wyświęcony ksiądz umiera na białaczkę

Na kapłana wyświęcił go biskup pomocniczy diecezji rzymskiej Daniele Libanori. Livinius Somchi Nnamani sam czuł, że zostało mu niewiele czasu i napisał list do papieża Franciszka w środę 31 marca. Z Domu św. Marty natychmiast przyszedł list z nihil obstat Ojca Świętego i następnego dnia bp Libanori udał się do ośrodka zdrowia Medica Group Casilino, by udzielić choremu sakramentu kapłaństwa.

Avvenire /FB Święceń kapłańskich udzielił zakonnikowi biskup pomocniczy diecezji rzymskiej Daniele Libanori.



"Livinius 10 lat temu wstąpił do Zgromadzenia Mater Dei w mieście Owerri w Nigerii. Po pierwszej profesji zakonnej odkrył, że jest chory na białaczkę, ale kontynuował formację aż do przybycia w 2019 r. do Rzymu" - pisze "Avvenire", największy włoski dziennik katolicki.

Od kilku miesięcy był hospitalizowany. Od dnia święceń mógł odprawiać w łóżku Mszę św. resztką sił. Wczoraj rano - jak relacjonuje Vatican News - "jego przełożony generalny, a także inny kapłan ze Zgromadzenia Mater Dei oraz młodzieniec rozeznający swoje powołanie odmówili przy jego szpitalnym łóżku Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zaraz potem, o godz. 11.10, o. Livinius zmarł, a jego współbracia powierzyli go Matce Bożej w modlitwie »Sub tuum praesidium«" (Pod Twoją obronę).

Pogrzeb odbędzie się 26 kwietnia w parafii San Giovanni Leonardi w dzielnicy Torre Maura. Następnie ciało kapłana zostanie przetransportowane do Nigerii.