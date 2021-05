Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przeprowadzą we wtorek nadzwyczajną wideokonferencję na temat eskalacji walk między Izraelem a Palestyńczykami - poinformował w niedzielę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

"Ze względu na trwającą eskalację między Izraelem a Palestyną oraz niedopuszczalną liczbę ofiar cywilnych zwołuję na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych UE" - napisał Borrell na Twitterze.

"Będziemy koordynować i dyskutować, w jaki sposób UE może najlepiej przyczynić się do zakończenia obecnej przemocy" - dodał.

W sobotnim oświadczeniu unijna dyplomacja zakomunikowała, że Borrell poczynił "intensywne" wysiłki dyplomatyczne, próbując pomóc w zmniejszeniu eskalacji przemocy poprzez rozmowy z przywódcami izraelskimi i palestyńskimi, a także kluczowymi dyplomatami z sąsiednich krajów.

"Priorytet i przesłanie UE w tym kontekście pozostaje jasne: przemoc musi się skończyć teraz" - oświadczono.

Jak pisze agencja AFP 27 krajów UE często ma trudności ze znalezieniem wspólnego stanowiska w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Niektórzy członkowie, w tym Niemcy, Austria i Słowenia, zdecydowanie popierają prawo Izraela do obrony, podczas gdy inni wzywają go do wykazania się większą powściągliwością.