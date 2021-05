Świat potrzebuje tego świadectwa  

Na początku homilii biskup zadał pytanie, czy stan wdów konsekrowanych jest dzisiaj potrzebny Kościołowi i wiernym. – Otóż tak, ta droga jest dzisiaj bardzo potrzebna. Bo jest to droga świadectwa pragnienia świętości, świadectwa składanego Chrystusowi – podkreślił kaznodzieja.

– Dzień dzisiejszy wpisuje się w wasze życie jako dzień przyjęcia zobowiązania do zażyłej więzi z Jezusem poprzez codzienną postawę ukrzyżowania swoich wad, egoistycznych pragnień, osobistych aspiracji, aby tę ofiarę złożyć na ołtarzu za dzieło zbawienia grzeszników. Znakiem jedności i miłości do Kościoła będzie wasza codzienna modlitwa liturgią godzin – dodał.

Biskup podkreślił, że świętość nie jest "ekskluzywnym towarem i przywilejem", ale jest "drogą każdego chrześcijanina". – Świętość nie jest jakimś świątecznym dodatkiem do naszego życia. Jako ochrzczeni i bierzmowani mamy misję realizacji świętości własnej, ale też tych, za których odpowiadamy, a najszerzej ujmując – odpowiadamy za całą wspólnotę Kościoła. Pomocą w tym dziele, jak pokazuje nam życie świętych i błogosławionych, jest regularna modlitwa, post, pokuta i łaska sakramentów świętych. Świętość nie lęka się też ofiary, cierpienia – przypomniał.

– Dziś, w liturgiczny Dzień Matki Kościoła, jesteśmy świadkami tego, że nasze drogie wdowy z naszej diecezji, kiedyś żony, ale nadal matki, szukają dobrowolnie drogi świętości. Przez konsekrację i całkowite wolne poświęcenie się Chrystusowi pragną żyć dla Niego we wspólnocie Kościoła w codzienności swojego życia. Przyjęcie dzisiaj tego wyjątkowego błogosławieństwa jest aktem odważnego świadectwa wiary i wpisuje się w to wieczernikowe rozesłanie dokonane w Dzień Pięćdziesiątnicy – dodał.

Kaznodzieja podkreślił, że dzisiejszy, pandemiczny świat, który zabrał tak wielu mężów i ojców, żon i matek, rodziców i dzieci, potrzebuje tej Bożej iskry nadziei, odważnego świadectwa miłości. – Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje waszych uczynków miłosierdzia i świadectwa przeżywania codzienności razem z Bogiem! To właśnie Chrystus, któremu w nowy sposób oddajcie dziś swoje życie, zaprowadzi was do tych, wśród których tak bardzo was potrzebuje! – zauważył na zakończenie.

Nowe wdowy konsekrowane to Monika Moczkodan z parafii pw. św. Wawrzyńca w Ługach oraz Joanna Stempel z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.

Odpowiedzialny za formację przygotowanie i formację wdów konsekrowanych w naszej diecezji jest ks. Grzegorz Słapek: