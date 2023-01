Zakończyła się renowacja zabytkowego kościoła w Rakowie  

Ołtarz główny wraz z obrazem św. Jadwigi, krucyfiks w kruchcie kościoła czy obraz "Serce Pana Jezusa" - to tylko niektóre elementy kościoła w Rakowie k. Świebodzina powróciły do dawnej świetności. - Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rakowie jest miejscem kryjącym w sobie tajemnicę działającej w ludzkich sercach i umysłach Bożej łaski. Dzięki zrealizowanym - przy tym utrwalonym w zabytkach dzieł sztuki dziedzictwie trzech stuleci - pracom, bez wątpienia stał się również jedną ze wspaniałych wizytówek naszego regionu - mówił na rozpoczęcie ks. Mariusz Kołodziej, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, do której należy Raków.

Konserwator Jolanta Strzałkowska opowiada o pracach wykonanych w kościele:

W spotkaniu wziął udział bp Tadeusz Lityński, który poświęcił odrestaurowane ołtarze:

Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gminę Świebodzin oraz Powiat Świebodziński.

Tutejsza świątynia ma swoje początki w XIV wieku, ale obecny barkowy kształt zyskała w 1725 roku.