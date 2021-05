Red. Marcin Przeciszewski powiedział, że namawia biskupów do opublikowania takiego listu. Problemem jest jednak, czy taki głos będzie wysłuchany, bo – jak zauważył – coraz silniejsza jest kontestacja różnych środowisk pod adresem Kościoła. W odpowiedzi Kościół musi pokazać, że nie jest po żadnej stronie politycznej.

– Musimy jako media katolickie pokazywać, że Kościół ma przesłanie uniwersalne, skierowane do wszystkich i nie stoi po żadnej stronie – powiedział. Przywołał słowa z komunikatu Rady Stałej KEP po posiedzeniu 3 maja br. o potrzebie języka inkluzywnego. Wyjaśnił, że chodzi o język zapraszający wszystkich do wspólnoty, niezależnie od tego, jak są obciążeni, zranieni, doświadczeni. Do takiego języka wzywa papież Franciszek.

– Musimy sobie przypomnieć, że jesteśmy posłani absolutnie do wszystkich, a nie do tych, z którymi jest nam po drodze. Bliźni o innych poglądach politycznych nie może być wrogiem, jest bratem – powiedział gość „Rozmowy poranka”.

Odniósł się też do sporu o szczepienia antycovidowe. – Odmowa szczepienia to brak miłości bliźniego – stwierdził i dodał, że stanowisko Kościoła jest w tej kwestii jednoznaczne, nawołujące do szczepienia. Przypomniał dokument podpisany przez bp. Józefa Wróbla, który wyjaśniał sprawę pochodzenia szczepionki od abortowanych płodów.