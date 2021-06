Jamna - wdech, Lednica - wydech

Na łące obok Domu św. Jacka w Jamnej odbyło się spotkanie sympatyków Lednicy 2000, którzy łączyli się za pomocą mediów internetowych i telewizyjnych z uczestnikami spotkania młodych na Polach Lednickich oraz w innych miejscach w Polsce i na świecie.

Z powodu pandemii lednickie spotkanie u dominikanów w Jamnej miało skromny, ale bardzo radosny charakter. Wszystkich pobłogosławił bp Artur Ważny, który dzisiaj będzie głosił homilię na Polach Lednickich w 25. rocznicę pierwszego spotkania młodych. - Budujemy duchowy most między Jamną i Lednicą - powiedział bp Ważny, który jako duszpasterz akademicki jeździł z młodymi na Pola Lednickie.

Jamna i Lednica - tańcem chwalą Go.



O. Andrzej Chlewicki podkreśla, że Jamna i Lednica to dwa płuca spotkania młodych z Chrystusem. - Jamna to miejsce ciszy, skupienia, duchowego przygotowania, żeby móc tańczyć na Lednickich Polach. Chrystus jest muzyką, która mocą wiary porywa nas do niesienia Go innym, z radością, entuzjazmem, zapałem - mówił gospodarz dominikańskiego ośrodka w Jamnej porównując dominikański ośrodek do studni. - To studnia wiary, z której czerpiąc wodę łaski jesteśmy gotowi do podjęcia misji - mówił.

Dariusz Gawęcki, który przyjechał z żoną i młodymi tancerzami lednickimi, podkreśla, że choć pandemia osłabiła zewnętrznie ruch związany z Lednicą, to nadal aktualne jest jej przesłanie, czyli wybór Chrystusa jako Pana. - Ten wybór niesie prawdziwą radość i wolność - mówi pan Dariusz.

Przed dziećmi Lednica dopiero czeka na odkrycie...



W ubiegłym roku przy kościele na jamneńskim wzgórzu stanęła miniatura lednickiej Ryby wykonana przez pana Dariusza. - Ryba jest symbolem przejścia. Bardzo pasuje do tego czasu pandemii, który chcemy przekroczyć z nadzieją, że cierpienie, osamotnienie, duchowy lockdown zostaną przez Jezusa przezwyciężone - dodaje pan Darek.