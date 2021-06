W Warszawie odbyła się prezentacja publikacji "Zanim odejdziesz. Kilka słów do osób rozważających wystąpienie z Kościoła katolickiego" przygotowana przez Instytut Nauk Teologicznych Wydziału Teologii KUL. To materiał do przemyśleń dla osób, które chcą dokonać aktu apostazji oraz pomoc dla duszpasterzy - powiedział ks. prof. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii KUL.