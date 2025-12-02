Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie  

Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju – to apel Leona XIV wygłoszony przez niego na zakończenie Mszy św., sprawowanej w Bejrucie. Papież wołał o pokój – nie tylko do zgromadzonych na Mszy św. 150 tys. osób, ale do wszystkich pełniących władzę i mających wpływ na losy świata.
Msza św. na wybrzeżu w Bejrucie kończyła podróż apostolską Leona XIV do Libanu. Przed błogosławieństwem na zakończenie Papież wygłosił specjalny apel o pokój na całym Bliskim Wschodzie, ale i poza nim. Apel skierowany był nie tylko do Libańczyków, ale do całego świata.
Bądźcie budowniczymi pokoju
Podczas mojej pierwszej podróży apostolskiej, podjętej w tym Roku Jubileuszowym, chciałem przybyć jako pielgrzym nadziei na Bliski Wschód, błagając Boga o dar pokoju dla tej ukochanej ziemi, naznaczonej niestabilnością, wojnami i cierpieniem
– mówił Leon XIV w apelu.
Zachęcał zebranych do zaangażowania w dzieło promowania pokoju. „Drodzy chrześcijanie Bliskiego Wschodu, gdy rezultaty waszych wysiłków na rzecz pokoju przychodzą z opóźnieniem, zachęcam was, abyście podnieśli wzrok ku Panu, który nadchodzi! Spójrzmy na Niego z nadzieją i odwagą, zachęcając wszystkich do podążania drogą koegzystencji, braterstwa i pokoju. Bądźcie budowniczymi pokoju, zwiastunami pokoju, świadkami pokoju!”
Papież wskazał, że Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju.Fot. Vatican media
Narody domagają się pokoju
Zbyt długo podążaliśmy ścieżką wzajemnej wrogości i zniszczenia w koszmarze wojny, czego skutki są widoczne przed oczami wszystkich. Musimy zmienić kierunek, musimy wychowywać nasze serca do pokoju
– wołał Ojciec Święty.
Zapewnił o modlitwie za Bliski Wschód i wszystkie narody cierpiące z powodu wojny, a także o pokojowe rozwiązanie obecnych sporów politycznych w Gwinei Bissau, za ofiary pożaru w Hongkongu i ich rodziny oraz „za ukochany Liban”.
Zaapelował do społeczności międzynarodowej o promowanie dialogu i pojednania. „Kieruję serdeczny apel do tych, którzy sprawują władzę polityczną i społeczną, tutaj i we wszystkich krajach dotkniętych wojną i przemocą: wysłuchajcie wołania waszych narodów, które domagają się pokoju! Oddajmy się wszyscy na służbę życiu, dobru wspólnemu, integralnemu rozwojowi ludzi” – wołał donośnie Papież.
Chrześcijanie, miejsce odwagę!
Z wielką mocą do chrześcijan z Bliskiego Wschodu skierował przesłanie: „Miejcie odwagę! Cały Kościół patrzy na was z miłością i podziwem. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża z Harissy, zawsze was strzeże.”
Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.
Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.
Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".
Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.
To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.
Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.
Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.
Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.