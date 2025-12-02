info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie
Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie

Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie  
Fot. Vatican media

Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju – to apel Leona XIV wygłoszony przez niego na zakończenie Mszy św., sprawowanej w Bejrucie. Papież wołał o pokój – nie tylko do zgromadzonych na Mszy św. 150 tys. osób, ale do wszystkich pełniących władzę i mających wpływ na losy świata.

Msza św. na wybrzeżu w Bejrucie kończyła podróż apostolską Leona XIV do Libanu. Przed błogosławieństwem na zakończenie Papież wygłosił specjalny apel o pokój na całym Bliskim Wschodzie, ale i poza nim. Apel skierowany był nie tylko do Libańczyków, ale do całego świata.

Bądźcie budowniczymi pokoju

Podczas mojej pierwszej podróży apostolskiej, podjętej w tym Roku Jubileuszowym, chciałem przybyć jako pielgrzym nadziei na Bliski Wschód, błagając Boga o dar pokoju dla tej ukochanej ziemi, naznaczonej niestabilnością, wojnami i cierpieniem

– mówił Leon XIV w apelu.

Zachęcał zebranych do zaangażowania w dzieło promowania pokoju. „Drodzy chrześcijanie Bliskiego Wschodu, gdy rezultaty waszych wysiłków na rzecz pokoju przychodzą z opóźnieniem, zachęcam was, abyście podnieśli wzrok ku Panu, który nadchodzi! Spójrzmy na Niego z nadzieją i odwagą, zachęcając wszystkich do podążania drogą koegzystencji, braterstwa i pokoju. Bądźcie budowniczymi pokoju, zwiastunami pokoju, świadkami pokoju!”

Papież wskazał, że Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju.

Fot. Vatican media

Narody domagają się pokoju

Zbyt długo podążaliśmy ścieżką wzajemnej wrogości i zniszczenia w koszmarze wojny, czego skutki są widoczne przed oczami wszystkich. Musimy zmienić kierunek, musimy wychowywać nasze serca do pokoju

– wołał Ojciec Święty.

Zapewnił o modlitwie za Bliski Wschód i wszystkie narody cierpiące z powodu wojny, a także o pokojowe rozwiązanie obecnych sporów politycznych w Gwinei Bissau,  za ofiary pożaru w Hongkongu i ich rodziny oraz „za ukochany Liban”.

Zaapelował do społeczności międzynarodowej o promowanie dialogu i pojednania. „Kieruję serdeczny apel do tych, którzy sprawują władzę polityczną i społeczną, tutaj i we wszystkich krajach dotkniętych wojną i przemocą: wysłuchajcie wołania waszych narodów, które domagają się pokoju! Oddajmy się wszyscy na służbę życiu, dobru wspólnemu, integralnemu rozwojowi ludzi” – wołał donośnie Papież.

Chrześcijanie, miejsce odwagę!

Z wielką mocą do chrześcijan z Bliskiego Wschodu skierował przesłanie: „Miejcie odwagę! Cały Kościół patrzy na was z miłością i podziwem. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża z Harissy, zawsze was strzeże.”

Wojciech Rogacin

VATICANNEWS.VA |

dodane 02.12.2025 12:11

TAGI| LEON XIV, LIBAN, POKÓJ

