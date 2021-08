PZPN ma nowego prezesa  

"Dziękuję za zaufanie. To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Zapraszam wszystkich do współpracy, żebyśmy mogli się rozwijać. Obiecuję ciężką pracę, proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka" - powiedział do delegatów w bardzo krótkim wystąpieniu Kulesza.

Boniek, dotychczasowy prezes PZPN, pełnił tę funkcję od 26 października 2012 roku. W 2016 wygrał po raz kolejny. Kadencja miała zakończyć się w 2020, lecz z uwagi na pandemię została przedłużona do 2021 roku.

"Zostawiam związek w bardzo dobrej sytuacji pod każdym względem" – powiedział ustępujący prezes PZPN.

"Dzięki pracy pracowników, zarządu PZPN (...)., dzięki mojemu zaangażowaniu także, wychodzę ze związku dumny i szczęśliwy. Zostawiam federację w bardzo dobrej sytuacji pod każdym względem (...). W ostatnich ośmiu latach zorganizowaliśmy najwięcej imprez międzynarodowych ze wszystkich europejskich federacji. Nasz związek na arenie zagranicznej jest szanowany (...)” – przyznał Boniek podczas zjazdu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Ustępujący szef PZPN Zbigniew Boniek został honorowym prezesem federacji. Wyboru dokonano przez aklamację podczas środowego zjazdu w Warszawie.

59-letni Cezary Kulesza to były piłkarz, a po zakończeniu kariery biznesmen. Szefem białostockiej Jagiellonii został w 2010 roku. W czasie jego rządów klub ze stolicy Podlasia zdobył Puchar Polski (2010), Superpuchar (2010) i dwukrotnie wicemistrzostwo kraju (2017, 2018).

"Piłka nożna jest sportem, który łączy miliony Polaków, dlatego zapraszam wszystkich do współpracy. Tych, którzy mają na sercu dobro polskiej piłki. Musimy przeprowadzić zmiany, aby się rozwijać" - powiedział następca Bońka.

W zarządzie PZPN Kulesza zasiadał od 2012 roku, a w kolejnej kadencji (od 2016) został wiceprezesem ds. piłkarstwa profesjonalnego. Był ostatnio również wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A.