Gdańsk. Premier złożył kwiaty pod historyczną Bramą nr 2

Uroczystość złożenia kwiatów, która miała miejsce na pl. Solidarności przy historycznej Bramie nr 2 poprzedziło - tradycyjne - posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".

Oprócz premiera wzięli w nim udział m.in. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Karol Nawrocki, prezes IPN, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", a także Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, parlamentarzyści i byli działacze opozycyjni.

Premier w swoim wystąpieniu w sali BHP podkreślił, że kamienie milowe, które prowadziły do powstania "Solidarności" to wysiłek pokoleń robotników, inteligentów, studentów i rolników, którzy walczyli na najróżniejszych barykadach. - Te 21 postulatów zostało wyryte nie w kamieniu, ale przede wszystkim w naszych sercach. Były one czymś więcej, niż tylko postulatami społecznymi, gospodarczymi czy politycznymi, ale czymś więcej, co miało prowadzić Polskę do wolności i niepodległości - podkreślił szef rządu.

M. Morawiecki zaznaczył, że ideały "Solidarności" są ponadczasowe, wynika z nich to, że stawianie wobec siebie - w opozycji - dobra osobistego, indywidualnego oraz dobra wspólnego to fałszywa alternatywa. - Bo dobro wspólne i dobro jednostki są ze sobą splecione. Chciałbym, aby to przesłanie "Solidarności" służyło nam i przyszłym pokoleniom - dodał M. Morawiecki.