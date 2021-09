Do księgarń wchodzi książka Agaty Puścikowskiej – „Waleczne z gór. Nieznane historie bohaterskich kobiet”. To piętnaście historii o wyjątkowych matkach, nauczycielkach, gospodyniach domowych, narciarkach czy zakonnicach, które w czasie II wojny światowej chwyciły za broń.

Autorka, na co dzień dziennikarka „Gościa”, dotarła do miejsc i rodzin bohaterek, do miejscowości na Podhalu, w Tatrach, Gorcach, Pieninach, Beskidach i Orawie, gdzie między 1939 a 1945 rokiem działały kobiety.

– Cieszę się, że udało się uchwycić historie, które przechodzą już powoli w zapomnienie, nawet wśród lokalnych środowisk – mówi Agata Puścikowska. – Rodziny, do których udało mi się dotrzeć, z radością i wzruszeniem opowiadały o swoich babciach, matkach, kuzynkach. Mam nadzieję, że historie o prawdziwej sile kobiet, bohaterstwie i odwadze, ale i pasjach, prawdziwej kobiecości – trafią do czytelników w całej Polsce, a szczególnie do młodych kobiet. W dobie kryzysu kobiecości, poszukiwania wartości, moje bohaterki mogą być świetnymi, bo prawdziwymi drogowskazami.

Autorka opisała piętnaście głównych bohaterek, z których jedna – Barbara Grocholska-Kurkowiak ma 94 lata, mieszka w Zakopanem. Jest poetką, olimpijką – narciarką, a w czasie wojny walczyła w Powstaniu Warszawskim. Pani Barbara – jako młoda dziewczyna, w czasie wojny właśnie – poznała w Laskach zarówno matkę Różą Czacką, jak i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Premiera online książki odbędzie się 1 września o godzinie 20 na profilu facebookowym Wydawnictwa Znak.