Tunel w Świnoujściu jest już praktycznie przewiercony  

To naprawdę epokowe wydarzenie; cieszymy się ogromnie, że tunel jest już praktycznie gotowy - powiedział w czwartek na terenie budowy tunelu w Świnoujściu prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że "dosłownie za kilkadziesiąt godzin" tunel będzie przewiercony.

Prezydent wraz z m.in. ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i sekretarzem stanu w MI Markiem Gróbarczykiem odwiedził w czwartek teren budowy tunelu pod Świną - podwodnej przeprawy drogowej prowadzącej z wyspy Wolin na wyspę Uznam w Świnoujściu.

Duda podkreślił, że przez wiele lat obiecywano mieszkańcom Świnoujścia tunel pod Świną, ale nigdy tej inwestycji nie zrealizowano. "I oto teraz, proszę państwa, jest" - powiedział.

"To jest bardzo ważny dla nas wszystkich moment. Cieszymy się ogromnie. Oczywiście tutaj prace będą jeszcze trwały. Ten tunel na razie jest tunelem surowym, to są jeszcze długie prace. Prawdopodobnie otwarcia doczekamy się dopiero za rok, ale () już dosłownie za kilkadziesiąt godzin tunel będzie przewiercony" - dodał prezydent.

Według niego, tunel będzie niesłychanie ważny przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających Świnoujście, bo "ułatwi życie, usprawni komunikację, poprawi możliwości zaopatrzeniowe". "To jest naprawdę epokowe wydarzenie" - ocenił prezydent.

Stwierdził też, że "to jest także kwestia symboliczna, że tu będzie to połączenie z resztą naszego kraju". "Dla mieszkańców tej części Polski to ma bardzo duże znaczenie, tak symboliczne, jak polityczne i strategiczne. Cieszę się, że ta inwestycja jest wreszcie po dziesięcioleciach zrealizowana; cieszę się, że obietnice są dotrzymywane" - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że "to jest wspólna inwestycja" i Świnoujście "partycypuje w kosztach budowy tego tunelu". "To jest ogromna kwota - miliard złotych, ale to inwestycja niezbędna. Niezbędna dla Rzeczpospolitej, dla mieszkańców. Dziękuję, że władze też się na nią zdecydowały i odważnie partycypują w kosztach, nie zrzucając tego tylko na Skarb Państwa" - powiedział.

Podziękował wszystkim "tym, którzy tę inwestycję finansują, tym, którzy ją zaplanowali, a także wszystkim budowniczym".

"To największe przedsięwzięcie w Świnoujściu - nie tylko patrząc na to, kiedy Świnoujście jest polskie, ale tunel próbowali również wybudować nasi poprzednicy, czyli Niemcy (). Fakt, że ta maszyna stoi za murem, za nami, jest niesamowicie ekscytujący" - powiedziała zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska.

Maszyna drążąca tunel wkrótce przewierci betonowy blok i wejdzie do komory odbiorczej. Ta została napełniona wodą, by zrównoważyć ciśnienie podczas przewiercania jej ściany szczelinowej i wchodzenia do niej głowicy maszyny TBM. Po zakończeniu prac maszyna zostanie zdemontowana.

Umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu podpisano 17 września 2018 r. W październiku 2020 r. do Świnoujścia przypłynęło z Chin specjalnie skonstruowane urządzenie TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel), ważące ponad 3 tys. ton, mające długość 105 m i 13,4 m średnicy. Maszyna była rozłożona na części na czas transportu - montowana była w komorze startowej.

Drążenie tunelu TBM (nazwaną w wyniku głosowania internetowego Wyspiarką) rozpoczęła w marcu br. na wyspie Uznam. Przewiercała się pod dnem Świny na wyspę Wolin, układając jednocześnie betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów (pierścienie ważą od 75 do 100 ton).

Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć łączną długość ok. 3,2 km (1484 m to tunel drążony przez maszynę). Inwestycja to także dojazdy w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą też drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie - rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. Przebudowane zostaną także przyległe ulice.

Jezdnia w tunelu będzie mieć 11 metrów szerokości: oba pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku) będą miały szerokość 3,5 m, a pasy awaryjne - 2 m.

Tunel pod Świną ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.

autorzy: Elżbieta Bielecka, Mikołaj Małecki, Edyta Roś

emb/ mml/ ero/ mok/