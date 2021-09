Na dziewięć dni przed wyborami do parlamentu Niemiec socjaldemokratyczna SPD może liczyć na 25 proc. głosów - wynika z najnowszego sondażu. To o trzy punkty procentowe więcej niż ma chadecja CDU/CSU. 38 proc. wyborców nie podjęło jeszcze decyzji.

Według opublikowanego w piątek sondażu "Politbarometer" telewizji ZDF poparcie dla bloku CDU/CSU, podobnie jak w poprzednich dwóch tygodniach, utrzymuje się na poziomie 22 proc. SPD nadal prowadzi z niezmienionym wynikiem 25 procent. Zieloni tracą jeden punkt procentowy i mają 16 procent.

Nie ma zmian w poparciu dla innych partii: liberalna FDP i prawicowo-populistyczna AfD utrzymują się na poziomie 11 procent, a partia Lewicy na poziomie 6 proc.

Pozostałe partie uzyskały łącznie 10 procent poparcia, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż tydzień temu.

Według badania 38 procent wyborców nie jest jeszcze zdecydowanych, na kogo lub czy w ogóle chce głosować w wyborach 26 września.

W badaniu poparcia dla kandydatów na kanclerza Olaf Scholz z SPD nadal wyraźnie wyprzedza swoich konkurentów. Według "Politbarometru" 48 procent wyborców chciałoby, aby to on został kanclerzem. Za kandydaturą Armina Lascheta (CDU) opowiada się 22 procent (plus jeden), a za Annaleną Baerbock (Zieloni) - 15 procent (minus jeden).