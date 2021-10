W zbiorowym pozwie cywilnym, złożonym w 2011 roku w Belgii, 24 wnioskodawców narodowości belgijskiej, francuskiej i holenderskiej domagali się odszkodowania od Stolicy Apostolskiej, władz Kościoła katolickiego w Belgii i stowarzyszeń katolickich. Powoływali się na „szkody spowodowane przez strukturalnie wadliwy sposób, w jaki Kościół stawiał czoło problemowi wykorzystywania seksualnego” w swoich szeregach.

W 2013 roku belgijski sąd uznał, że nie ma jurysdykcji nad Stolicą Apostolska. I choć 20 spośród wnioskodawców otrzymało odszkodowanie za pośrednictwem ośrodka arbitrażowego, to w 2017 roku grupa ta zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zażaleniem, że uniemożliwiono jej wniesienie skargi przeciwko Stolicy Apostolskiej.

Dziś trybunał w Strasburgu orzekł, że nie doszło do naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczących „prawa dostępu do sądu”. Ponadto ponieważ Stolica Apostolska „posiada cechy porównywalne z cechami państwa”, belgijski wymiar sprawiedliwości był uprawniony do wyciągnięcia z nich wniosku, że „Stolica Apostolska jest zagranicznym suwerenem, mającym te same prawa i obowiązki, co państwo”. Przysługujący jej immunitet jest zgodny z zasadami prawa międzynarodowego.