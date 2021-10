"Teologowie, a w szczególności Kościół, powinni uważnie przemyśleć możliwości, jakie stwarzają te zmiany, nie od razu je odrzucając i przyjąć wyważone spojrzenie na możliwości oraz ryzyko", powiedział bp Tighe portalowi „Vatican News”. Dodał, że potrzebna jest także większa wiedza na temat rozwoju technicznego sztucznej inteligencji i oceny jej społecznych skutków przez filozofów.

Jednocześnie przestrzegł, by nie demonizować zbyt szybko sztucznej inteligencji i jej zastosowania. Szczególnie ważna jest tu wymiana zdań między różnymi dyscyplinami, co jest celem odbywającego się dziś w Watykanie dnia studyjnego. Przebiega on pod hasłem: „The Challenge of Artificial Intelligence for Human Society and the Idea of the Human Person" (Wyzwania sztucznej inteligencji dla społeczeństw i oddziaływanie na obraz człowieka).

Organizatorem wydarzenia jest ambasada Niemiec przy Stolicy Apostolskiej i Papieska Rada ds. Kultury. Wśród mówców są m. in.: przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, kard. Gianfranco Ravasi i nowy ambasador Niemiec przy Stolicy Apostolskiej, Bernhard Kotsch. Moderatorem konferencji jest poprzedni ambasador Niemiec, a zarazem inicjator tego wydarzenia, Michael Koch. Dwa inne panele prowadzą Jens Reddmer, menadżer z Google’a oraz włoska zakonnica s. Alessandra Smerilli z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.