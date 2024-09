Raport: co trzeci Polak nie wie, jak zabezpieczyć domową sieć Wi-Fi

Coroczny Międzynarodowy Test Prywatności (ang. National Privacy Test, NPT) to globalne badanie mające na celu ocenę cyberbezpieczeństwa użytkowników, ich świadomości prywatności online oraz edukowanie społeczeństwa na temat zagrożeń cybernetycznych i znaczenia bezpieczeństwa danych i informacji w erze cyfrowej. W tym roku zebrano 25 tys. 567 odpowiedzi ze 181 krajów. Globalny wynik NPT osiągnął w tym roku 58/100, co w ocenie autorów raportu pokazuje spadek świadomości prywatności online i cyberbezpieczeństwa na świecie w porównaniu do 2023 r. (61/100) i 2022 r. (64/100). Polacy są nieznacznie powyżej średniej światowej, z wynikiem 59. Na pierwszym miejscu rankingu wiedzy o prywatności i cyberbezpieczeństwie znalazł się Singapur z wynikiem 62/100, na drugim Finlandia i Litwa z wynikiem 61/100, a na trzecim Niemcy i Stany Zjednoczone - 60/100.

W ocenie autorów raportu NordVPN, Polska spadła z 1. na 4. miejsce w tym badaniu. Polacy poradzili sobie z pytaniami o podejrzane oferty usług streamingowych, a także o silne hasła (96 proc. w obu przypadkach), jednak mieli problemy z identyfikacją problemów prywatności związanych z korzystaniem ze sztucznej inteligencji w pracy (5 proc.). Wyniki testu wykazały też, że Polacy wiedzą, jakie dane mogą udostępniać aplikacjom za pośrednictwem uprawnień aplikacji (96 proc.), a także jak tworzyć silne hasła (94 proc.). Wiedzą również, jakich wrażliwych danych nie powinni udostępniać w mediach społecznościowych (92 proc.) i są świadomi ryzyka związanego z zapisywaniem danych kart płatniczych w przeglądarce (każde 92 proc.).

Podkreślono jednak, że tylko 8 proc. Polaków ma wiedzę na temat kwestii prywatności, którą należy wziąć pod uwagę korzystając ze sztucznej inteligencji w pracy, a tylko 11 proc. wie, jakie dane są gromadzone przez dostawców usług internetowych w ramach metadanych. 31 proc. badanych nie wie jednak, jak zabezpieczyć domową sieć Wi-Fi, najprawdopodobniej uznając ją za domyślnie bezpieczną. Około jedna trzecia polskich respondentów (36 proc.) zna narzędzia online, które mogą chronić ich prywatność cyfrową.

"Zagrożenia cyfrowe ewoluują teraz szybciej niż kiedykolwiek, dlatego ważne jest, aby użytkownicy Internetu rozumieli znaczenie ochrony swoich danych osobowych" - poinformował Marijus Briedis z NordVPN, cytowany w raporcie.

Briedis uważa, że postęp technologiczny może być przytłaczający dla niektórych osób, co może sprawiać trudności z nadążaniem. "Aplikacje internetowe nastawione na wygodę stają się coraz bardziej niezbędne w naszym codziennym życiu, a ludzie często stawiają łatwość użytkowania ponad prywatność, nieświadomie narażając się na ryzyko. Chociaż spadek świadomości prywatności w Internecie na świecie jest niepokojący, potwierdza jedynie rosnącą potrzebę większej edukacji w zakresie ochrony naszych danych osobowych online" - dodał.

National Privacy Test jest ogólnodostępną ankietą, pozwalającą użytkownikom z całego świata na przystąpienie do testu i porównanie własnych wyników z wynikami globalnymi. Dane za 2024 r. zawarte w raporcie pochodzą z 17 lipca br. Jeśli wyniki na stronie są nieco inne, oznacza to, że po 17 lipca w badaniu wzięło udział więcej osób i wynik nieznacznie się zmienił.

NordVPN jest dostawcą usług VPN i posiada ponad 6200 serwerów w 111 krajach na całym świecie.