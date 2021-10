Minionej doby śląska policja przeprowadziła ok. 1900 kontroli przestrzegania zaleceń sanitarnych, większość - ok. 1200 - w obiektach handlowych. Funkcjonariusze nałożyli ponad 400 mandatów, dali ponad 500 pouczeń, blisko 20 spraw znajdzie swój finał w sądzie, a 21 spraw trafi do inspekcji sanitarnej.

W województwie było 296 nowych zakażeń koronawirusem. Miejsca dla chorych na COVID-19 w Szpitalu MSWiA w Katowicach zostały już zapełnione - przebywa tam 64 chorych, w tym 6 korzystających z respiratora. - W poniedziałek w tej placówce zostanie uruchomionych kolejnych 20 miejsc - poinformowała Alina Kucharzewska. W szpitalu tymczasowym działającym w pobliżu lotniska w Pyrzowicach w piątek było 69 chorych, w tym 9 na oddziale intensywnej opieki medycznej. Wciąż są miejsca w 7 szpitalach dysponujących oddziałami zakaźnymi. W sumie w region ma 869 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z tego 219 jest zajętych. Z 51 łóżek respiratorowych, zajętych jest 20. W woj. śląskim dwiema dawkami preparatów przeciw COVID-19 zaszczepione jest 53 proc. mieszkańców. - Obserwujemy teraz głównie zainteresowanie trzecią dawką, co świadczy o odpowiedzialnej postawie już zaszczepionych. Patrząc na ilość szkół z ogniskami koronawirusa - to obecnie 70 placówek - widać, że musimy zwiększyć wysiłki na rzecz szczepienia dzieci - powiedziała Alina Kucharzewska.