Egipt: Nowe przepisy dotyczące statusu prawnego chrześcijan  

Parlament Egiptu ma zatwierdzić niedługo nowe przepisy, opracowane we współpracy z lokalnymi Kościołami chrześcijańskimi, dotyczące statusu prawnego chrześcijan w tym kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło proces redagowania nowego prawa w czerwcu 2021 r. po 16 sesjach, podczas których konsultowało się z ekspertami prawnymi, urzędnikami państwowymi i przedstawicielami Kościoła, aby osiągnąć konsensus co do brzmienia tekstu ustawy. Dyskusje koncentrowały się w szczególności na kwestiach takich jak rozwód i separacja prawna, do których poszczególne Kościoły mają różne podejście. Przywódcy chrześcijańscy przekazali władzom egipskim wspólne propozycje 15 października 2020 r.

Chrześcijanie stanowią około 10 proc. z 87-milionowej populacji Egiptu. Współpraca przy tworzeniu ustawy potwierdza dobre relacje między lokalnymi Kościołami a obecnym rządem egipskim kierowanym przez prezydenta Abda al-Fattaha as-Sisiego, który od momentu objęcia władzy w 2014 roku wykonał szereg przyjaznych gestów w kierunku lokalnych Kościołów, zwłaszcza ortodoksyjnego Kościoła koptyjskiego, największej wspólnoty chrześcijańskiej w kraju.

As-Sisi jest pierwszym egipskim prezydentem, który uczestniczył w prawosławnych koptyjskich liturgiach bożonarodzeniowych i niejednokrotnie określał wspólnotę koptyjską jako istotną część egipskiej tożsamości. Ponadto, w 2015 roku, mocno zareagował na ścięcie 21 egipskich chrześcijan koptyjskich przetrzymywanych przez tzw. Państwo Islamskie w Libii, a w lipcu 2016 roku zapowiedział, że zaostrzy kary wobec osób podżegających do przemocy na tle religijnym. 30 sierpnia tego samego roku egipski parlament zatwierdził nowe prawo mające ułatwić budowę nowych kościołów w Egipcie, co przez lata było głównym powodem napięć z muzułmańską większością, zwłaszcza na południu kraju.