Po 46 latach koncertowo zabrzmiały odbudowane organy Englera  

Uroczysta inauguracja jednego z najwspanialszych barokowych dzieł sztuki na świecie rozpoczęła się od nabożeństwa, któremu przewodniczył abp Józef Guzdek, metropolita białostocki i administrator apostolski Ordynariatu Polowego. Pobłogosławił on odbudowane organy.

- W przekazie informacji tych najważniejszych, o tym co myślimy i co czujemy, słowa nie wystarczą. Potrzebny jest tajemniczy język muzyki, o czym przekonuje papież Benedykt XVI, wielki koneser muzyki klasycznej. Według niego pierwszym źródłem muzyki jest doświadczenie miłości. Wtedy milkną usta. Słowa są zbyt małe. One już nie opowiedzą i nie wyrażą tego cudownego otwarcia się na drugiego człowieka. Potrzebne są wówczas poezja, śpiew i muzyka, aby wyrazić głębię przeżyć - mówił abp Józef Guzdek w homilii podczas nabożeństwa.

Jak dodał, drugim źródłem muzyki jest doświadczenie smutku. W otchłani cierpienia, pustki na skutek rozstania, utraty kogoś bliskiego, a zwłaszcza śmierci, słowa nie wyrażą naszych emocji i nie opowiedzą naszych przeżyć. Wtedy z pomocą przychodzi muzyka.

- Trzecim źródłem muzyki jest doświadczenie spotkania z Bogiem w czasie liturgii. Na jej potrzeby zrodziły się wielkie kompozycje Palestriny, Bacha, Haendla, Mozarta, Beethovena i wielu innych twórców. Na dźwięk wielu instrumentów jakby otwierało się niebo i można było głębiej odczuć obecność Boga. W liturgii szczególne miejsce spełniały i nadal spełniają organy - dodał metropolita białostocki.

Od 27 stycznia 2022 roku „Głos Śląska” ponownie rozbrzmiewa w jednej z najpiękniejszych świątyń Dolnego Śląska na chwałę Boga i na pożytek ludzi.

- Zapewne wielu w przestrzeni sakralnej, przy dźwiękach odbudowanego instrumentu, będzie przeżywać tajemnice Boga, piękno miłości i dramat cierpienia. Obecni na niedzielnej i świątecznej Eucharystii, pary nowożeńców, żegnający zasłużonych żołnierzy i mieszkańców Wrocławia będą za sprawą tego wyjątkowego instrumentu otwierać się na tajemnice, których nie sposób do końca wyrazić słowem - opisywał kaznodzieja.

Przekazał wyrazy wdzięczności wszystkim zaangażowanym w odbudowę zabytkowych organów. Jak stwierdził, ich imiona zostaną zapisanie nie tylko na kamiennych tablicach, ale także we wdzięcznej pamięci wielu naszych rodaków.

- Niech harmonia dźwięków niemal 3500 piszczałek, małych i dużych – od 6 mm do niemal 12 m – przypomina wszystkim, że każda z nich jest niezbędna, każda ma wielką wartość. Godne podkreślenia są dialog, wzajemny szacunek oraz jedność w działaniu przedstawicieli wojska i władz samorządowych Wrocławia, Ordynariatu Polowego i władz państwowych oraz wsparcie sponsorów. Tylko w takich warunkach mogło zrodzić się to wielkie dzieło, które będzie służyć ludziom wiary i kultury, a także koneserom muzyki organowej - oświadczył abp Guzdek.

Po modlitwie za stołem organowym zrekonstruowanego instrumentu zasiadł wirtuoz włoski Lorenzo Ghielmi, który zaprezentował kunszt muzyczny, wykorzystując możliwości niezwykłego instrumentu. Wystąpiła także Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz chór Narodowego Forum Muzyki.

Podczas uroczystości otwarto boczną kaplicę donatorów. Tam odsłonięto tablicę z nazwiskami darczyńców (w ich obecności), którzy przekazali środki finansowe na budowę instrumentu. Kaplica wzbogaciła się o nowy piękny witraż.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wręczył także abp. Józefowi Guzdkowi symboliczne klucze do organów Englera.

- Kluczem do tego sukcesu była wzajemna współpraca. Chciałbym, aby to przesłanie, jakie płynie z tego instrumentu - niemal 3,5 tysiąca piszczałek współgrających ze sobą - niech to będzie życzenie i wyzwanie, abyśmy stanowili jedno. Aby zaszła harmonia współpracy dla Rzeczypospolitej, dla Wrocławia. To ostatni akord w mojej posłudze biskupa polowego - podsumował abp J. Guzdek.

Uhonorował także okolicznościowymi medalami i odznaczeniami wszystkich zaangażowanych w odbudowę organów. Sekretarz miasta Włodzimierz Patalas otrzymał Order św. Grzegorza Wielkiego nadany przez papieża Franciszka. Prezydent Jacek Sutryk oraz były prezydent miasta Rafał Dutkiewicz otrzymali Medal „Milito Pro Christo”. Filip Klais, Dariusz Zych oraz Andrzej Lech Kriese zostali odznaczeni Gwiazdą Orderu Kapituły.

- To dla mnie najważniejsze odznaczenie w życiu. Ale na moje wyróżnienie składała się praca wielu ludzi i chciałbym im podziękować - przemawiał Włodzimierz Patalas, sekretarz miasta. - Dzisiejsza uroczystość wiąże się z dwiema datami. Jedna smutna to czerwiec 1976 roku, gdy organy Englera spłonęły. Druga data to 17 listopada 2011 roku, kiedy to ówczesny prezydent Rafał Dutkiewicz podczas Mszy św. odpustowej w bazylice zakomunikował, że w prezencie odpustowym miasto odbuduje organy.

Każdy z uczestników inauguracji organów otrzymał numer 4. "Gościa Niedzielnego" ze specjalną okładką i artykułami o niezwykłym instrumencie w środku.