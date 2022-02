NFZ w Olsztynie ostrzega przed oszustami  

W dniu wczorajszym OW NFZ w Olsztynie zostało poinformowane, że nieznany podmiot zarejestrował stronę internetową „nfz.olsztyn.pl". Odbyło się to za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na Cyprze. Strona może być wykorzystana do oszustw internetowych.

Poniżej podajemy treść komunikatu OW NFZ w Olsztynie:

Informujemy, że nieznany nam podmiot zarejestrował stronę internetową „nfz.olsztyn.pl" (z kropką zamiast myślnika). Strona ta nie ma nic wspólnego z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Podejrzewamy, że adres ten zostanie wykorzystany do oszustw internetowych przeciwko świadczeniodawcom lub pacjentom. Bardzo prosimy o zachowanie wzmożonej czujności i dokładne sprawdzanie adresów nadawców przychodzących e-maili oraz linków (odnośników do stron www) zawartych w treści e‑maili, pod kątem ich poprawności. Przypominamy, że prawidłowy adres Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ to nfz-olsztyn.pl.