Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty
rss newsletter facebook twitter

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi  
Jarek Praszkiewicz /PAP Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi
Podczas Mszy sprawowanej dla pątniczek przybyłych na doroczną pielgrzymkę do Piekar Śląskich

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Reklama

Kobiety ze Śląska i całej Polski potrzebują Kościoła, który nie tylko błogosławi je z ambony, ale także słucha, wspiera i oddaje im głos - mówił podczas niedzielnej pielgrzymki kobiet i dziewcząt w Piekarach Śląskich administrator archidiecezji katowickiej biskup Marek Szkudło.

Kobieta od wieków była sercem rodziny i sumieniem wspólnoty - podkreślił. Z kolei nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, który przewodniczył mszy na piekarskim wzgórzu, apelował do kobiet, by były "misjonarkami nadziei". Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do piekarskiego sanktuarium gromadzi co roku tysiące wiernych i należy do największych wydarzeń religijnych na Śląsku.

Bp Szkudło, który przed mszą powitał wiernych i wygłosił słowo społeczne, przypomniał, że tegoroczna pielgrzymka odbywa się w roku jubileuszowym, stulecia archidiecezji katowickiej oraz setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Zwracając się do uczestniczek pielgrzymki podkreślał, że warto spojrzeć na kobiece życie takie, jakie ono naprawdę jest - nie przez pryzmat ideałów z reklam czy haseł społecznych, ale przez prawdę codzienności, czułości, trudu i nadziei.

- Maryja staje się dziś ikoną kobiecego powołania. Nie była celebrytką, ale zapisała się w historii świata. Nie była osobą wpływową, ale przemieniła dzieje ludzkości przez swoją obecność i wierność. Dziś kobiety Śląska i całej Polski potrzebują Kościoła, który nie tylko błogosławi je z ambony, ale także słucha, wspiera i oddaje im głos - podkreśli bp Szkudło.

Jak zaznaczył, praca kobiet często pozostaje niezauważona. - Czas głośno powiedzieć: miłość, którą dajecie na co dzień, jest wartością społeczną. Troska o dzieci, chorych, starszych, o codzienny stół, czystość, obecność, uważność - to nie jest dodatek do życia, ale fundament cywilizacji miłości - powiedział. Do wszystkich mających wpływ na politykę warunków pracy i wynagradzania zaapelował o to, by szanowali każdą formę kobiecej pracy.

Mówiąc o macierzyństwie bp Szkudło podkreślał, że to nie tylko osobisty wybór, ale wartość społeczna i duchowa, która wymaga wsparcia. Do osób, które kształtują polską politykę prorodzinną zaapelował m.in. o zapewnienie realnej pomocy kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji, otoczenie młodych matek troską i opieką psychologiczną, materialną i wspólnotową oraz o budowania kultury, w której dziecko nie jest ciężarem.

- Kobiety od wieków były sercem rodziny i sumieniem wspólnoty. Wy pierwsze dostrzegacie, że coś się psuje, że trzeba wrócić do źródła. To kobiety najczęściej niosą w sobie pamięć wiary, języka, tradycji i modlitwy. To one uczą dzieci przekraczania siebie, zauważania drugiego człowieka, proszenia i przebaczania (...) One ratują rodziny - przez czułość, obecność i prostą, codzienną troskę - podkreślił bp Szkudło i przekonywał, że wartość człowieka "nie zależy od lajków, statusu w grupie czy wyglądu".

Przywołując przykład Maryi bp Szkudło podkreślił, że kobiety obecne, wyrozumiałe, cierpliwe i mądre naprawdę zmieniają świat. - Niech Kościół wspiera je w tej misji nie osądzając, ale błogosławiąc. Nie wymagając, ale towarzysząc. Bo one są sercem pokolenia, które dopiero uczy się kochać (...) Słuchajmy kobiet. One niosą sumienie rodzin i społeczeństw. Nie milczcie, drogie siostry - wasz głos jest darem Ducha Świętego - mówił i zachęcał kobiety, by nie bały się mówić o tym, co je boli i były głosem sumienia w domu, w pracy, w społeczeństwie.

- Proszę wszystkich, którym nie jest obcy ideał ładu społecznego i sprawiedliwego porządku prawnego: przeciwdziałajmy przemocy, także tej domowej i emocjonalnej. Przełamujmy tabu wokół cierpienia kobiet, żałoby, depresji, samotności, utraty dziecka. Rozwijajmy w Kościele duszpasterstwo uzdrawiającej obecności - oparte nie na ocenie, lecz na towarzyszeniu, bliskości i czułości - mówił biskup Szkudło.

Zwracając się do młodych kobiet hierarcha apelował, by w świecie, "w którym wszystko jest na pokaz" nie bały się być sobą i nie dały sobie wmówić, że muszą być idealne i kolekcjonować followersów. Seniorkom mówił, że wcale nie są na uboczu, ale są filarami wspólnoty, a ich wiedza, doświadczenie, modlitwa, przebaczenie i pokora są dziedzictwem duchowym dla młodszych pokoleń. Kobiety w średnim wieku określił jako "menedżerki emocji, strażniczki więzi, obrończynie dzieci przed światem, który gubi sens". Ich trud określił jako święty i prosił Boga o nowe źródła siły. Zwracając się do kobiet konsekrowanych i samotnych mówił, że ich obecność może być cicha, skromna, niewidoczna dla świata, ale dla Boga są "płomieniem, który nie gaśnie".

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi powiedział w homilii, że z wielką radością wrócił do sanktuarium w Piekarach, aby po raz pierwszy uczestniczyć w pielgrzymce kobiet, o której wiele wcześniej słyszał. Również on przypomniał, że w tym roku trwa jubileusz Kościoła, którego mottem są słowa: "Pielgrzymi nadziei". Wezwał kobiety, by były "misjonarkami nadziei".

Jak opisywał, słowo "nadzieja" czasem używane jest jako slogan, bez zgłębiania jego znaczenia. Nadzieja chrześcijańska - zaznaczył - nie jest po prostu optymizmem i nie dotyczy przede wszystkim rzeczywistości tego świata, ale przyszłości wiecznej. Matkę Bożą opisywał jako "matkę nadziei" i "naszą nadzieją", czyli zarówno przykład nadziei, jak i pomoc wzrastania w tej cnocie.

- Dzisiaj obchodzimy święto znamienitego syna Śląska, świętego Jacka, który był jednym z pierwszych uczniów świętego Dominika i wielkim misjonarzem. Również od was, drogie kobiety i dziewczęta, wymaga się nie tylko nadziei, ale także bycia, podobnie jak święty Jacek, misjonarkami, misjonarkami chrześcijańskiej nadziei dla ludzi i środowisk waszego codziennego życia - powiedział arcybiskup.

Zaapelował do kobiet, by pomagały przede wszystkim swoim bliskim, aby nie zapominali o Bogu w swoim życiu i pamiętali, że istnieje życie po śmierci. - Pomóżcie im nie zamykać się w materializmie i obojętności wobec spraw Bożych i duchowych, ale modlić się i przyjmować łaskę Bożą w sakramentach - powiedział nuncjusz.

Na koniec mszy bp Szkudło poinformował, że papież Leon XIV przesłał uczestnikom piekarskich uroczystości błogosławieństwo z Castel Gandolfo.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium gromadzą co roku tysiące wiernych i należą do największych wydarzeń religijnych na Śląsku.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.08.2025 12:34

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża | Ufamy, że prezydent będzie pamiętał o ochronie życia | Leon XIV: braterstwo i gesty solidarności odpowiedzią na rozpacz i śmierć | Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę | Hiszpania: Pożar w katedrze Mezquita w Kordobie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
noc
18°C Piątek
rano
21°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
wiecej »

Reklama

 