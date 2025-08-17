Portugalia: Kilkanaście wsi okrążonych przez pożary na północy kraju

Służby ratownicze Portugalii prowadzą od sobotniego wieczora próby ewakuacji kilkunastu wsi na północy kraju okrążonych przez szalejące pożary. W walce z żywiołem ciężko rannych zostało dziewięciu strażaków.

Jak przekazała obrona cywilna Portugalii, najtrudniejsza sytuacja panuje w dystryktach Viseu, Guarda i Vila Real, gdzie z dziesięcioma wielkimi pożarami lasów i łąk walczy ponad 4000 strażaków.

W związku z trudnościami w dotarciu do okrążonych przez ogień miejscowości, strażaków wspiera kilkuset żołnierzy.

Ewakuację utrudnia zablokowanie kilkunastu dróg z powodu zajęcia ich przez żywioł, a także porywisty wiatr, który często zmienia kierunek przesuwania się ognia.

Władze obrony cywilnej podały, że walka z pożarami z powietrza była w sobotę bardzo trudna z powodu gęstego dymu, który ogranicza widoczność pilotom samolotów i śmigłowców gaśniczych.

Przekazały, że z powodów organizacyjnych opóźnia się dotarcie do Portugalii dwóch samolotów gaśniczych Fire Boss, które do niedzieli miała udostępnić Szwecja.

Z Lizbony Marcin Zatyka

***

W Kastylii i Leonie, Galicji i Estremadurze (Hiszpania) wciąż szaleją pożary, które w całym kraju w sierpniu zniszczyły już ponad 100 tys. hektarów. W niedzielę na obszary niszczone przez żywioł uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który z powodu poważnej sytuacji przerwał swój urlop.

Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Ourense (Galicja), Leon (Kastylia i Leon) a także w Caceres (Estremadura).

Pożary miały miejsce również w innych regionach, m.in. w Walencji. W niektórych poinformowano o wysokim ryzyku ich wybuchu. Katalońskie władze ostrzegły, że niedziela będzie dniem o najwyższym zagrożeniu pożarami w regionie w całym roku z powodu szczytu fali upałów.

Wciąż nie wznowiono połączenia kolejowego między Madrytem a Galicją, a kilkanaście dróg pozostaje zamkniętych. W całym kraju zostało ewakuowanych ponad 23,6 tys. mieszkańców. Śmierć poniosły dotychczas trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych.

W sierpniu 20 dużych pożarów zniszczyło już ponad 115 tys. hektarów - podał publiczny nadawca radiowo-telewizyjny RTVE.

"Obecnie mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi pożarami, o innym charakterze niż w przeszłości, częściowo z powodu zmian klimatycznych" - stwierdził w sobotnim wywiadzie dla dziennika "El Pais" szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska.

Minister zapewnił, że kraj ma wystarczające zasoby do walki z żywiołem, a kiedy potrzebne jest ich uzupełnienie, zwraca się do partnerów z UE, jak w przypadku dwóch samolotów gaśniczych, które Hiszpania otrzymała w ostatnich dniach od Francji.

Premier Sanchez przerwał swoje wakacje na Wyspach Kanaryjskich, aby w niedzielę udać się do prowincji Ourense i Leon, gdzie ma spotkać się z osobami koordynującymi walkę z żywiołem - poinformowała w sobotę kancelaria premiera.

W Hiszpanii od dwóch tygodni trwa jedna z najdłuższych i najintensywniejszych w historii fal upałów, z temperaturami dochodzącymi do 44 stopni Celsjusza. Ma ona potrwać do poniedziałku.

Z Madrytu Marcin Furdyna