- W dzisiejszej nierównej walce bardzo ważne, byśmy stawali po stronie najmniejszych, nienarodzonych. Grupa Proelio robi świetną robotę, pokazując historie dzieci, których miało tutaj nie być. To są przepiękne historie! Dlatego mocno kibicuję fundacji - mówi Zofia Klepacka. A Darek Malejonek stwierdza: - Leży mi na sercu los nienarodzonych dzieci: tych najsłabszych, które same nie mogą się bronić. Mam nadzieję, że wspólnie uratujemy wiele dzieci.

- Przeżyłam ogromny zawód, gdy w 2020 roku aborcyjne protesty wsparło wiele osób ze świata mediów, kultury i sportu, które wcześniej mocno podkreślały swoją wiarę w Boga.

W ostatnich miesiącach zawiodłam się po raz kolejny – gdy obserwowałam, jak osoby o ogromnych zasięgach rozpowszechniały kompletnie nieprawdziwe informacje skierowane przeciwko ochronie życia. Dlatego ogromnie cieszy, że pojawia się coraz więcej głosów osób, które stają w obronie nienarodzonych dzieci. Bardzo takich głosów potrzeba - komentuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prezes Fundacji Grupa Proelio.

Kampania „Każde życie jest cudem” to poruszające reportaże filmowe o osobach niepełnosprawnych, które jeszcze niedawno kwalifikowały się do aborcji w polskich rodzinach. Do tej pory wyemitowano ich jedenaście. To także ponad 100 niezwykłych świadectw pisemnych, które opublikowane zostały w mediach społecznościowych oraz na stronie cudzycia.pl

Kampania pokazuje, że życie każdego człowieka ma wartość i nikomu nie można go odbierać oraz że tzw. wybór, o którym tak dużo słyszy się w kontekście aborcji, zawsze dotyka konkretnej osoby. To nie jest odpowiedź na hipotetyczne pytanie, czy chce się mieć dziecko, ale decyzja o życiu lub śmierci dziecka, które już żyje i istnieje.

Ambasadorami kampanii są też: Rafał Patyra, Marta Piasecka, Anna Popek, Rafał Porzeziński, Tomasz Wolny, Krzysztof Ziemiec i Tomasz Zubilewicz.

Reportaże wideo oraz wypowiedzi ambasadorów można zobaczyć na kanale Grupa Proelio na Youtube (Youtube.com/GrupaProelio). A ponad 100 świadectw pisemnych można przeczytać na stronie cudzycia.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku i Instagramie.