Jak mądrze pomagać Ukrainie  

Po pierwsze - pomoc doraźna, pomoc dla tych, którzy przybywają do Polski.

Po drugie - pomoc długofalowa, skierowana do osób, które będą chciały w naszym kraju zostać dłużej, na rok czy kilka lat.

Po trzecie - pomoc ludziom, którzy zostali, by walczyć na miejscu w Ukrainie.

- Na mieszkania dla osób, które przybywają z Ukrainy do Polski, przeznaczymy jako Kościół swoje domy rekolekcyjne i formacyjne - powiedział metropolita łódzki. - Myślę, że tu okażemy maksymalną gościnność. Będziemy przez proboszczów zbierać wszystkie propozycje osób prywatnych, które chciałyby u siebie przyjąć osoby przybywające z Ukrainy. Kto z was ma takie pragnienie, taką gotowość, to proszę zgłosić się do swojego księdza proboszcza - prosi abp Ryś.

Pomoc długofalowa skierowana zostanie do osób, które będą chciały w naszym kraju zostać dłużej, na rok czy więcej. - Do tego rodzaju pomocy potrzebujemy całe grono wolontariuszy, którzy będą uczyć języka polskiego, czy będą pomagać wypełniać dokumenty - zaznacza arcybiskup.

- Chcemy również pomagać braciom i siostrom w Ukrainie poprzez pomoc materialną, którą przekażemy przez naszą Caritas i przez nią taką pomoc będziemy organizować - zapewnia metropolita łódzki.