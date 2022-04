Społeczność muzułmańska, która zarządza meczetem, przekazała, że policja wtargnęła do świątyni przed świtem w czasie gdy tysiące wiernych zebrało się na poranną modlitwę. Jeden z muzułmańskich strażników miał zostać zraniony w oko gumowym pociskiem.

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych przekazało, że widziano dziesiątki zamaskowanych mężczyzn, niosących flagi Palestyny i Hamasu, którzy maszerowali w piątek rano do meczetu Al-Aksa, zbierając po drodze kamienie. Policja miała na celu rozproszenie tłumu i usunięcie kamieni, "aby zapobiec dalszej przemocy" - podało ministerstwo na Twitterze.

These actions have nothing to do with prayer, and in fact desecrate the mosque and the month of Ramadan.



Police were forced to enter the grounds to disperse the crowd and remove the stones and rocks, in order to prevent further violence. (2/3)