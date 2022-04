Śląsk w żałobie  

Flagi przed urzędami państwowymi w województwie śląskim w niedzielę 24 kwietnia mają zostać opuszczone do połowy na znak żałoby po górnikach, którzy zginęli w wybuchach metanu w kopalni Pniówek.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek apeluje do wszystkich organizatorów imprez rozrywkowych na terenie województwa o powstrzymanie się od ich organizacji w niedzielę 24 kwietnia 2022 roku. Ma to być znak żałoby po górnikach, którzy zginęli kilometr pod ziemią w kopalni Pniówek w Pawłowicach Śląskich. 20 kwietnia doszło tam do serii eksplozji metanu.

Wojewoda polecił też wszystkim organom administracji rządowej, działającym w województwie śląskim, opuszczenie 24 kwietnia flag państwowych do połowy masztu.