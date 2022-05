E-rejestracja zwiększy dostępność do świadczeń zdrowotnych?  

Podczas konferencji poświęconej nowym projektom cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, która odbyła się w poniedziałek w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szef MZ poinformował, że wystawiono dotąd ponad miliard e-recept i 70 mln e-skierowań.

"To jest projekt, który już działa – każdy z nas może bez używania papierowej recepty wykupić leki w aptece. Jest to też element, który bardzo pomaga w przedłużaniu recept, bo mamy specjalne możliwości wystawiania recept, które na zasadzie ciągłości zdejmują konieczność odwiedzania lekarza tylko w celu przedłużania recept" – zaznaczył minister.

Jako kolejny krok cyfryzacji Niedzielski wskazał e-dokumentację medyczną, wprowadzoną w lipcu ubiegłego roku i nadal pozostającą na etapie wdrożeniowym.

"Następny krok spowoduje, że wygoda korzystania z usług zdrowotnych będzie jeszcze większa, bo w drugiej połowie maja uruchomimy pilotaż e-rejestracji. W województwie łódzkim i mazowieckim będzie można pilotażowo zarejestrować się na wizytę u kardiologa oraz na badania specjalistyczne: rezonans magnetyczny i tomografię komputerową" – zapowiedział Niedzielski.

Zdaniem szefa resortu zdrowia elektronizacja tych pakietów usług stworzy fundament do ułatwienia korzystania z systemu opieki zdrowotnej i uczynienia go bardziej przyjaznym dla pacjenta.

Jak dodał, w ostatnim czasie – m.in. w związku z pandemią COVID-19 – rozwinęły się usługi teleopieki.

"Nie mam na myśli jedynie teleporady, która być może nawet za bardzo zdominowała udzielanie porad pacjentom w czasie epidemii. Przede wszystkim chodzi o dedykowane programy, które pod naszymi auspicjami ministerialnego programu opieki medycznej, nazywanej w skrócie DOM, świadczymy już od dłuższego czasu" – wyjaśnił Niedzielski.

W ramach programu PulsoCare do milionów Polaków wysłano pulsoksymetry pozwalające monitorować natlenienie krwi i wyłapywać moment pogorszenia stanu oddechowego u chorych na COVID-19, by w odpowiednim czasie skierować ich do szpitala. Niedawno MZ zakończyło pilotażowy program e-stetoskop, w którym pacjenci korzystali z urządzeń umożliwiających ich osłuchanie, a następnie przesłanie wyniku tego badania do lekarza. Nieprawidłowości w zapisach pomagają w tym systemie wychwytywać również algorytmy sztucznej inteligencji.

Z kolei w drugiej połowie maja uruchomiony zostanie inny program teleopieki z użyciem urządzeń nie tylko osłuchujących płuca i serce, ale także m.in. analizujących zmiany skórne.

"Jednym z najciekawszych programów teleopieki, który będziemy realizować w najbliższym czasie, jest ten dotyczący monitorowania urządzeń wszczepianych, m.in. stosowanych u pacjentów z problemami sercowymi. Będziemy starali się stworzyć centrum monitoringu, które będzie zbierało dane z tych urządzeń, by nasi pacjenci byli bezpieczni" – dodał Niedzielski.

O otwarciu resortu zdrowia na innowacje świadczy – zdaniem szefa MZ – stworzenie Mapy Innowacji Medycznych w Polsce. Projekt ten ma na celu zbieranie pomysłów na innowacje z różnych jednostek w kraju w celu późniejszego wprowadzania ich na szerszą skalę.

"Wyzwania, jakie stoją przed systemem medycznym w Polsce są ogromne. Mamy ciągle rosnące potrzeby. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, mamy coraz większą świadomość medyczną, a zasobów – lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego – jest zawsze za mało. Dlatego technologia ma tak ogromne znaczenie – to ona jest metodą na zaspokojenie zwiększonego popytu na usługi medyczne" – podkreślił Niedzielski.