Bilans ofiar śmiertelnych pożarów w rejonie Los Angeles wzrósł do 16  

Według tego źródła zwłoki 11 osob znaleziono w strefie spustoszonej przez "Eaton Fire" w pobliżu miasta Altadena a dalszych 5 osób zginęło w pożarze "Palisades Fire" w rejonie modnej dzielnicy Pacific Palisades.

Wcześniej władze hrabstwa informowały o 13 ofiarach śmiertelnych i 13 uznanych za zaginione.

Zgliszcza przeczesują zespoły poszukiwawcze. Mają do dyspozycji psy wyszkolone do poszukiwania zwłok.

Dotychczas nakazem ewakuacji objętych zostało ok. 153 tys. osób., a 166 tys. ostrzeżono o możliwej ewakuacji.

Policja zatrzymała 22 osoby podejrzane o szaber i złamanie zakazów godziny policyjnej - przekazał szeryf hrabstwa Robert Luna.

Ze wstępnych ocen straży pożarnej wynika, że zniszczonych zostało ponad 12 tys. budynków. Pożary łącznie objęły obszar 145 km kw. - poinformował portal gazety "Lost Angeles Times".

Mimo, że do walki z żywiołem zmobilizowano potężne siły w postaci strażaków i sprzętu, pożary nie ustępują i zmusiły do wydania kolejnych nakazów ewakuacji, tym razem we wschodniej części Pacific Palisades. Znajduje się tam m. in. zbudowane częściowo z kamienia słynne muzeum Getty Center mieszczące 125 tys. dzieł sztuki.

Według prognoz federalnej Agencji ds. Zwalczania Katastrof Naturalnych (FEMA)wzmagający płomienie wiatr, który nieco osłabł w piątek, ma ponownie nasilić się w sobotę wieczorem, czasu lokalnego.

"Ten wiatr, w połączeniu z suchym powietrzem i wysuszoną roślinnością, grozi rozszerzeniem się pożarów w hrabstwie na nową skalę" - oświadczył Anthony Marrone, szef strażaków w Los Angeles.

Władze nie podały jeszcze szacunków wielkości szkód, ale prywatne firmy uważają, że wyniosą one nawet ponad 100 miliardów dolarów. (PAP)

jm/