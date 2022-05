Konieczność fachowej pracy ze sprawcami wykorzystania seksualnego osób małoletnich jest – obok konieczności niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym – zadaniem niezmiernie istotnym, jeśli chce się zapobiegać recydywie. W tym celu w diecezjach i jurysdykcjach zakonnych zostali powołani kuratorzy duchownych oskarżonych o wykorzystanie seksualne lub skazanych za to przestępstwo. – Celem pracy kuratora jest przede wszystkim pomóc oskarżonemu zrozumieć swoją sytuację od momentu konfrontacji ze zgłoszonym podejrzeniem i przeżyć ją w duchu wiary oraz pomóc mu zachować nałożone na niego ograniczenia. A po procesie i skazaniu pomóc mu w pracy nad zmianą modelu życia, aby już nigdy nikogo nie skrzywdził – wyjaśnia o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Kurato, w porozumieniu z przełożonym i w oparciu o profesjonalne kryteria ustala kodeks zachowań w konkretnych sytuacjach, czyli „plan bezpieczeństwa” (safety plan), którego realizację później kontroluje. Właśnie umiejętności budowania takich „planów bezpieczeństwa” dla osób duchownych po wyroku za przestępstwa wykorzystania seksualnego osób poniżej 18 roku życia było poświęcone szkolenie dla kuratorów, które zakończyło się 24 maja w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Lublińcu-Kokotku. Szkolenie zostało sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

– Na to szkolenie zaprosiliśmy o. Davida Songy, kapucyna ze Stanów Zjednoczonych, który ma bogate doświadczenie w zakresie pomocy księżom-sprawcom wykorzystania seksualnego. Uczestnicząc zdalnie w spotkaniu dla kuratorów, podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem w przygotowywaniu „planów bezpieczeństwa” w kierowanym przez niego ośrodku terapeutycznym, w którym przebywają na stacjonarnej terapii m.in. duchowni skazani za przestępstwa wykorzystywania seksualnego. Z bardzo praktycznego wykładu o. Songy wynika, że starannie przygotowany indywidualny "plan bezpieczeństwa", uwzględniający przyczyny i okoliczności popełnienia przestępstwa, to bardzo skuteczne narzędzie dla sprawcy, aby zmieniał swój styl życia i dla kuratora, aby mógł tę zmianę wspierać i weryfikować. Jest to jedna z tych dobrych praktyk, którą Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, mierząc się z problemem wykorzystania seksualnego, stosuje konsekwentnie, aby zapewnić wszystkim młodym i bezbronnym bezpieczne środowisko wzrostu.

- Nawet tak dobrej praktyki, jak stosowanie "planu bezpieczeństwa" w USA, nie da się przenieść na polski grunt bez odpowiedniego przystosowania nie tylko do indywidualnych warunków związanych z każdym pojedynczym sprawcą, lecz także do warunków naszego kraju i Kościoła. Dlatego zgromadzeni kuratorzy, wymieniając się doświadczeniami ze swojej pracy ze sprawcami w różnych diecezjach i zakonach, mogli się przygotować do praktycznych ćwiczeń w konstruowaniu przystosowanego do naszych warunków "planu bezpieczeństwa". Takim praktycznym ćwiczeniom służyły warsztaty prowadzone przez panią Ewę Kusz z Centrum Ochrony Dziecka działającego przy Ignatianum w Krakowie. Warsztaty zostały zwieńczone panelem, w którym prymas Polski abp Wojciech Polak, o. Adam Żak SJ, Ewa Kusz oraz ks. Zygmunt Kostka SDB - po wysłuchaniu relacji z grup - z różnych perspektyw docenili i ocenili walory przygotowanych planów.