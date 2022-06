Dziś ostatni dzień zapisów na IV Górski Bieg Frassatiego  

Już 11 czerwca zapraszamy do wspólnej zabawy w Beskidzie Małym – Krainie Beskidzkich Jezior. Jeszcze tylko dziś do północy można się zarejestrować i uregulować opłatę startową na IV Górski Bieg Frassatiego. Na liście startowej jest już 346 uczestników z 5 państw. Jeśli chcesz do nich dołączyć i zmierzyć się z 21-kilometrową trasą po beskidzkich szlakach, możesz to zrobić jeszcze tylko dziś do północy. Panel rejestracyjny znajdziesz TUTAJ.

Zobacz jak bawiliśmy się na poprzednich edycjach:



Górski Bieg Frassatiego Górski Bieg Frassatiego 2019 - Best Of





Jeśli nie biegasz po górach, to nic straconego - spotkajmy się na szlaku, spędzając aktywnie czas na górskiej wycieczce i dopingując biegaczy! Bieg, którego patronem jest niezwykły Włoch, błogosławiony Pier Giorgio Frassati, wystartuje o g. 9:00 znad brzegu jeziora Międzybrodzkiego w Międzybrodziu Bialskim (okolice orlika przy ul. Sportowej). Zawodnicy niebieskim szlakiem wbiegną na Nowy Świat następnie zielonym na Gaiki, skąd niebieskim dotrą na parking na przeł. Przegibek, gdzie między 9:30 a 11:00 zorganizowana będzie strefa kibica i punkt regeneracyjny. Parking jest dogodnym miejscem do rozpoczęcie wycieczki na pobliską Magurkę Wilkowicką (gdzie w pobliżu schroniska znajduje się kolejna strefa kibica, od 10:00 do około 12:30) i Czupel – zaliczany do Korony Gór Polski najwyższy szczyt Beskidu Małego. Z Czupla zawodnicy zbiegną w kierunku mety w Międzybrodziu Bialskim. Zwycięzcy biegu spodziewamy się na mecie około godziny 10:35, zaś najszybszej zawodniczki około 10:50. Gorąco zapraszamy do połączenia aktywnego wypoczynku z kibicowaniem biegaczom na górskich szlakach. Górski Bieg Frassatiego jest biegiem kategorii „M” (najwyższej) Ligi Biegów Górskich, a w ramach zawodów rozgrywana jest też dodatkowa klasyfikacja III Mistrzostw Polski Duchowieństwa w Biegach Górskich.



Organizatorem biegu jest Instytut Gość Media, wydawca „Gościa Niedzielnego”, a głównym sponsorem PKN Orlen.