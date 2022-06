Ustanowienie sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie  

Główne uroczystości związane z ustanowieniem sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie rozpoczęły się 9 czerwca o godz. 18 w kościele parafialnym Świętej Rodziny w Lublinie.

Wiernych, pielgrzymów, osoby życia konsekrowanego, prezbiterów, biskupów i arcybiskupów powitał ks. prał. Tadeusz Pajurek, proboszcz parafii. Obok abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, w liturgii uczestniczyli: abp senior Stanisław Wielgus, bp Jan Śrutwa, bp Józef Wróbel, bp Artur Miziński, bp Adam Bab, bp Mieczysław Cisło i bp Paweł Gonczaruk z diecezji charkowsko-zaporoskiej. W modlitwie uczestniczył także ks. kan. Ryszard Jurak, budowniczy parafii Świętej Rodziny w Lublinie. Obecni byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Na początku Eucharystii abp Budzik poświęcił ikonę Świętej Rodziny w ołtarzu głównym. Dekret metropolity, ustanawiający sanktuarium Świętej Rodziny w archidiecezji lubelskiej, odczytał ks. Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Dokument rozpoczyna się słowami: "Odpowiadając na prośbę ks. prałata Tadeusza Pajurka, proboszcza parafii Świętej Rodziny w Lublinie, popartą pragnieniem Ludu Bożego Archidiecezji Lubelskiej, a także mając na względzie znaczenie duchowe tej świątyni, na podstawie kanonów 1230 do 1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zatwierdzonego Statutu Sanktuarium, ustanawiam kościół parafialny sanktuarium diecezjalnym Świętej Rodziny". Dekret zwraca uwagę, że na podstawie nauczania Kościoła opartego na Piśmie Świętym i Tradycji odkrywa się prawdę, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości i powinny być otoczone szczególną troską. Metropolita lubelski w dokumencie podkreśla, że Rodzina z Nazaretu wzywa na nowo do odkrycia znaczenia małżeństwa i rodziny w archidiecezji. Takie zadanie postawił również przed nowo ustanowionym sanktuarium diecezjalnym: "czynić miejsce dla przychodzącego Jezusa w naszych rodzinach".

W homilii abp Budzik mówił, że 9 czerwca przejdzie do historii archidiecezji lubelskiej, a zwłaszcza parafii Świętej Rodziny w Lublinie i będzie tu wspominany przez kolejne dziesięciolecia, a nawet stulecia. Jest bowiem pamiątką trzech ważnych wydarzeń. - Pierwsze z nich i najważniejsze to wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie 9 czerwca 1987 r., w trakcie trzeciej pielgrzymki do ojczyzny. To pierwsza i jedyna wizyta następcy św. Piotra w naszym mieście - mówił pasterz archidiecezji lubelskiej. Zauważył, że kulminacją tej wizyty była Eucharystia sprawowana obok powstających murów tego kościoła dla milionów zgromadzonych pielgrzymów. Arcybiskup Budzik przypomniał słowa skierowane przez papieża Jana Pawła II do 50 diakonów z całej Polski, którzy tego dnia przyjęli z jego rąk święcenia kapłańskie, ale też skierowane do rodzin chrześcijańskich. Także 9 czerwca, pięć lat temu, miało miejsce poświęcenie kościoła Świętej Rodziny, a 9 czerwca nastąpiło ustanowienie sanktuarium. - W 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II inaugurujemy w tym kościele sanktuarium Świętej Rodziny. Sanktuarium to miejsce, w którym niebo styka się z ziemią. To źródło, w którym pulsuje skarb Bożej łaski. To przestrzeń miłosierdzia i pojednania z Bogiem i człowiekiem. To świątynia, z której rozlega się wołanie o świętość, skierowane do wszystkich ochrzczonych - mówił abp Stanisław.

- Ustanawiając sanktuarium Świętej Rodziny, jesteśmy przekonani, że działamy po myśli św. Jana Pawła II, który znaczną część swojego nauczania poświęcił rodzinie - dodał. Zauważył, że pośród wielu dróg Kościoła rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.

Podczas uroczystości modlono się zgodnie z intencją metropolity za rodziny, aby były Bogiem silne i przekazywały młodemu pokoleniu najcenniejsze wartości. Modlitwą otoczono rodziny przeżywające kryzys i borykające się z trudnościami.

Nowe sanktuarium stanowi trwałą pamiątkę obchodów Roku Rodziny w archidiecezji lubelskiej. Niebawem zakończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Rodziny. - Jego zwieńczeniem będzie 10. Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie, które potrwa od 22 do 26 czerwca, oraz towarzyszące mu w tych dniach obchody diecezjalne w naszej archikatedrze, które zakończą się 26 czerwca. Trwajmy w tych dniach na modlitwie także w naszych parafiach i rodzinach - zachęcał jeszcze przed uroczystością metropolita lubelski.

Po Mszy św. odbył się Koncert Papieski. Wystąpili Alicja Węgorzewska, Jerzy Zelnik, Robert Grudzień i soliści. Obchody związane z ustanowieniem sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie rozpoczęły się już 5 czerwca festynem rodzinnym w Wąwozie na Czubach i występem Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej. W kolejnych dniach, aż do 14 czerwca, zaplanowano liczne występy i koncert uwielbienia, a także pielgrzymki, prelekcje i konferencję naukową.