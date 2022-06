Polskie haubice zmieniły sytuację w Siewierodoniecku  

Mogę powiedzieć, że te haubice, przekazane nam przez naszych polskich przyjaciół, bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku i okupanci to odczuli - podkreślił.

Komentując zapowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że jego kraj przekaże Ukrainie dodatkowe samobieżne haubice Caesar, oraz słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, że Berlin będzie kontynuować przekazywanie broni Kijowowi, Smirnow powiedział, że może to zmienić bieg wojny.

Ukraine’s Defense Minister Oleksii Reznikov confirmed today that the 18 self-propelled howitzers AHS Krab donated by Poland to Ukraine have now reached the frontlines and are ready for battle.



The Polish 155 mm artillery is one of the world’s most modern artillery systems.



„Tylko jeżeli będziemy mieć porównywalną z Rosjanami ilość ciężkiego uzbrojenia, możemy mówić o konkretnych kontrnatarciach na całej linii frontu. To będzie strategiczny przełom w tej wojnie” - powiedział Smirnow.

„To właśnie haubic nam w tej chwili brakuje, nie mamy póki co dział artyleryjskich zdolnych do strzelania na dalekie odległości. Mamy informacje o pozycjach wroga, o skupiskach sprzętu wojskowego, lecz brakuje nam właśnie haubic. A one mogą być podstawą naszego sukcesu przy kontrofensywie. Bez nich nie możemy nawet gdybać (o kontrnatarciach - PAP)” – dodał.

“...Polish self-propelled artillery units AHS Krab are ready to carry out combat missions at the front. After M777 and FH70 howitzers, CAESAR self-propelled howitzers and M109A3, these units are the 5th type of 155 mm artillery that we managed to obtain." — Facts In Evidence (@FactsInEvidence) 12 czerwca 2022

Pod koniec maja Polska przekazała Ukrainie 18 samobieżnych haubic AHS Krab 155 mm. Podpisano umowę (wartą ok 3 mld złotych) na zakup kolejnych 50 sztuk.