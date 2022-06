Czerwiec - najniebezpieczniejszy w roku. Zwłaszcza dla seniorów  

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił Raport Bezpieczeństwa Drogowego w Warszawie za 2021 rok. Według statystyk doszło w nim do 700 wypadków, w których 750 osób odniosło obrażenia, a 42 zmarły. W porównaniu do lat ubiegłych to druga najniższa liczba ofiar śmiertelnych, odkąd prowadzone są statystyki. Liczba wypadków drogowych po raz drugi z rzędu jest znacząco niższa od tysiąca, co oznacza, że jej poziom utrzymuje się, mimo luzowania pandemicznych obostrzeń. Zjawiskiem, które można zaobserwować w ciągu ostatnich latach, jest powolna, ale stale malejąca liczba ofiar wypadków drogowych wśród pieszych. W 2021 r. było ich 19. Choć każdy taki przypadek to o jeden za dużo, po raz pierwszy w historii statystyk ta tragiczna wartość spadła poniżej dwudziestu. Odnotowano także 25 630 kolizji drogowych.

W ciągu dekady liczba osób rocznie poszkodowanych w wypadkach spadła o 34 proc. W porównaniu z rokiem 2013, najniebezpieczniejszym w ostatnich latach, jest niższa o 510, tj. o 42 proc. Sukcesywnie coraz mniejszą część śmiertelnych ofiar wypadków w Warszawie stanowią piesi. W ubiegłym roku po raz pierwszy stanowili mniej niż połowę zabitych na warszawskich ulicach i po raz pierwszy ta liczba spadła poniżej 20. Piesi wciąż są jednak kategorią, spośród której wywodzi się najwięcej ofiar wypadków na warszawskich ulicach, w 2021 roku było o 3 pieszych zabitych mniej niż rok wcześniej. Wzrosła natomiast liczba ciężko rannych o 12 osób i lekko rannych o 8 w porównaniu z 2020 r.

99 wypadków miało miejsce w czerwcu, najniebezpieczniejszym miesiącu. Najmniej wypadków miało miejsce w pierwszych miesiącach roku, co należy wiązać z trwającą jeszcze wtedy pandemią. Najmniej ofiar śmiertelnych w 2021 r. było w styczniu – 1. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w lipcu – 7. Sprawcami wypadków są niezmiennie przede wszystkim kierujący pojazdami. To oni przyczynili się do 93,6 proc. wszystkich wypadków. Tylko nieco ponad 6 proc. wypadków spowodowali piesi.

Do 135, czyli o 6 osób w stosunku do roku poprzedniego, zmalała też ogólna liczba poszkodowanych rowerzystów. Zginęło 2 rowerzystów, czyli o 3 mniej niż rok wcześniej. Kierujący jednośladami – rowerami, motorowerami, motocyklami i hulajnogami – uczestniczyli w 2021 r. w 274 wypadkach, czyli w 39,1 proc. wszystkich wypadków. Jest to o 21 wypadków więcej niż 2020 r., natomiast liczba ofiar śmiertelnych spadła o 4. Z winy kierujących jednośladami zginęły 3 osoby, 84 osoby zostały ranne.

W 2021 r. na przejściach dla pieszych zginęło 9 osób. To o jedną więcej niż rok wcześniej. Mimo wszystko to znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu, gdy na zebrach ginęło każdego roku po kilkanaście osób. W latach 2016-20 Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził kompleksowy audyt ponad 4 tys. stołecznych przejść dla pieszych i na jego podstawie zaczął poprawiać bezpieczeństwo na kolejnych zebrach.

Aż 12 ofiar, czyli blisko 2/3 ofiar wypadków wśród pieszych, to seniorzy. To właśnie oni są najbardziej zagrożoną wypadkiem grupą wśród pieszych, dlatego powinni być najbardziej chronieni.

Najwięcej wypadków w 2021 r. odnotowano w dzielnicach: Śródmieście – 135, Wola – 73, Mokotów i Praga-Południe – 68. Najmniej – zaledwie 2 – w Ursusie. Ponad dwukrotny wzrost liczby wypadków w Wilanowie to efekt otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy. Mimo to Wilanów jest najbezpieczniejszą dzielnicą. Trzeci rok z rzędu nikt nie zginął tam w wypadku. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do liczby wypadków najgorsze statystyki mają Wesoła i Praga-Północ.

Według raportu Zarządu Dróg Miejskich najniebezpieczniejsze w Warszawie pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków są: Rondo Jazdy Polskiej, skrzyżowanie Al. Solidarności – Okopowa, Rondo Starzyńskiego oraz Rondo Daszyńskiego.