Wrocław Cup 2022

Zorganizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie oraz Zarząd Główny - i Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych trwa od piątku do niedzieli 17 lipca we Wrocławiu. Mecze odbywają się na placu Solnym.

W sobotę kibicować można od 11.00 do 19.00, w niedzielę od 11.00 do 18.00. W turnieju męskim bierze 16 drużyn, w żeńskim 4. Są wśród nich m.in. reprezentacje narodowe z Litwy, Bułgarii, Danii, Kirgistanu, Czech, Niemiec, Belgii, Austrii, Węgier, drużyna z Ukrainy oraz drużyna Przyjaciół.

– Jesteście dla mnie inspiracją; ukazujecie co może zrobić systematyczna wytrwała praca, postawienie sobie celu i realizowanie go. Wrocław jest miastem, gdzie spełniają się marzenia; życzę wam, byście je spełnili – mówił w piątek do zawodników prezes wrocławskiego koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta Rafał Peroń podczas ceremonii otwarcia turnieju.

WIARA.PL DODANE 15.07.2022

– Cieszę się, że turniej wraca po przerwie spowodowanej pandemią. Jestem dumny, że we Wrocławiu, mieście sportu takie rzeczy się dzieją – podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dziękując towarzystwu za zaangażowanie w organizację wydarzenia.

W ceremonii udział wzięli także konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurii Tokar, prezes TPBA Wojciech Bystry, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia Piotr Mazur, wicedyrektorka MOPS-u Joanna Kot.

Podczas uroczystego otwarcia zabrzmiał hymn Reprezentacji Polski Bezdomnych. Wkrótce potem na boisku zmierzyły się drużyny z Polski i z Ukrainy (wygrała na druga).

– Piłka nożna to we wrocławskim kole TPBA normalna aktywność. Szczęśliwie mamy takich pozytywnych szaleńców jak Maciek Gudra i Tomek Sułek, którzy w 2009 r. wymyślili stworzenie piłkarskiej drużyny – mówi Rafał Peroń. – Dostrzegli, że sport ułatwia wychodzenie z uzależnień, z nałogów; pozwala osobom bezdomnym czuć się ważnymi, wartościowymi. Od tamtego czasu, z pandemiczną przerwą, Wrocław Cup regularnie się odbywa. Przy noclegowni we Wrocławiu do dyspozycji zawodników jest boisko, ale Maciek organizuje też różne wyjazdy, zgrupowania, podczas których odbywają się treningi.

Podczas turnieju odbywa się warsztat szkoleniowy dla Sędziów Międzynarodowych zrzeszonych w Homeless World CUP.

Organizatorzy podkreślają, że wrocławski turniej to najważniejsza impreza tego roku w piłce nożnej ulicznej bezdomnych, bo Mistrzostwa Świata w Nowym Jorku zostały odwołane. Polacy mają w dorobku 5 medali Mistrzostw Świata zdobywanych w Szwecji (2004 r.), Wielkiej Brytanii (2005 r.), w RPA (2006 r.), Danii (2007 r.) i Chile (2014 r.). Wszystkie spotkania można śledzić online.