Trzy tysiące kilometrów dla noworodków z powikłaniami  

Ponad trzy tysiące kilometrów w ramach akcji „Wkoło Polski” pokona na rowerze Tomasz Wróbel, wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego i prezes AZS Politechniki Opolskiej, by wspomóc Fundację im. Julki Bonk, zajmującą się pomocą dzieciom po powikłaniach okołoporodowych. W trasę wyruszył dzisiaj (18 lipca), a do Opola ma wrócić 6 sierpnia.

To trzecia edycja akcji „Wkoło Polski”. – Każdy może do mnie dołączyć na trasie. Wystarczy wesprzeć fundację kwotą dwustu pięćdziesięciu złotych i wsiąść na rower. W trakcie jazdy będziemy też zbierać ciekawe fanty od znanych osób, by zlicytować je dla fundacji – mówi T. Wróbel.

Tomasza Wróbla na trasie będzie asekurował fundator Fundacji im. Julki Bonk, wicemistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciężarów Bartłomiej Bonk. Trasa biegnie wkoło Polski, a Wróbel przejedzie rowerem m.in. przez Bielsko-Białą, Zakopane, Przemyśl, Lublin, Białystok, Suwałki, Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, Świecko, czy Zgorzelec. Będzie tylko jeden dzień odpoczynku – w Gdańsku.

Wszelkie informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej www.wkolopolskiazs.pl oraz na oficjalnym facebookowym profilu akcji.

Celem fundacji im. Julki Bonk „Walcz o mnie” jest zapewnienie specjalistycznej i wieloaspektowej opieki dla rodzin, które miały do czynienia z komplikacjami bądź powikłaniami okołoporodowymi. Patronka fundacji, Julia Bonk, córka olimpijczyka Bartłomieja Bonka urodziła się w listopadzie 2012 roku w szpitalu ginekologiczno - położnicznym w Opolu, w trzydziestym czwartym tygodniu ciąży bliźniaczej, w ciężkiej zamartwicy, czterdzieści pięć minut po swojej siostrze Mai. Przez sześć miesięcy przebywała w szpitalach w Opolu, Katowicach i Krakowie na oddziałach intensywnej terapii. W czerwcu 2013 r. wróciła do domu, będąc pod opieką opolskiego domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Zmarła, po ciężkiej walce, 13 lutego 2014 roku.