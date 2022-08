Muzeum Historii Polski, organizator 15. edycji plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku, zachęca do internetowego głosowania na wybraną przez jury finałową piętnastkę w trzech kategoriach: Wydarzenie, Wystawa oraz Edukacja. To internauci zadecydują o ostatecznych wynikach. Głosy można oddawać do 15 sierpnia.