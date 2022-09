Michał Ligęza wyruszył pieszo z Bobowej do Santiago de Compostela w Hiszpanii w dniu swoich 26. urodzin - 31 maja.

Po 111 dniach, pokonując samotnie ponad 3600 km, osiągnął cel swojej pieszej pielgrzymki. 18 września dotarł do grobu św. Jakuba.

Swoje pielgrzymowanie podsumował takim wpisem, który zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych:

Policzalne: > Ponad 5 milionów kroków

> Ponad 3600 kilometrów

> Dokładnie 111 dni

> Trzy nowenny pompejańskie Niepoliczalne: > Pot, krew i łzy

> Ilość przygód, tak tych dobrych jak i tych rozwijających

> Rozmiary przetrwanych kryzysów

> Tłumy poznanych osób i nawiązanych relacji

> Ilość emocji, myśli, pomysłów

> Ilość intencji własnych i przyjętych Niepojmowalne: > W Trzech Osobach Jeden Bóg.

Michał nigdy wcześniej nie pielgrzymował pieszo. Brał jedynie udział w Ekstremalnych Drogach Krzyżowych, które niejednokrotnie w Bobowej także współorganizował. Jest też instruktorem harcerstwa. Doświadczenia tam zdobyte przydały mu się podczas samotnej wędrówki do Santiago, ale to przede wszystkim zaufanie Bogu, że On zatroszczy się o niego w czasie pielgrzymki, sprawiło, że zdecydował się wyruszyć z domu.

Kiedy internauci pod zamieszczonym przez niego wpisem komentują jego wyczyn słowami: "Jest Pan Wielki!", on odpowiada: "Nie ja jestem wielki, ale Bóg, który mnie prowadził, bez Niego by się nie udało".