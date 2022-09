Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu  

W całej Polsce notuje się spadek powołań kapłańskich. Diecezje, w których przebiega formacja seminaryjna, stanęły przed podjęciem decyzji o łączeniu wyższych uczelni duchowych. Za łączeniem seminariów przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim formacja przyszłych kapłanów, ale także względy ekonomiczne.

W łowickim seminarium w nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 wspólnota seminaryjna będzie liczyła 7 kleryków. Na pierwszy rok zgłosił się tylko jeden kandydat, pochodzący z parafii w Młodzieszynie. Decyzją moderatorów WSD, alumn został oddelegowany do seminarium w Warszawie na czas przygotowania, wprowadzenia w życie seminaryjne.

Od przyszłego roku pozostali klerycy także będą studiować w Warszawie. Wobec tego ordynariusz diecezji wydał oświadczenie.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu:

Wychodząc naprzeciw wytycznym "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia", promulgowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a także biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę powołań kapłańskich w Diecezji Łowickiej, Biskup Łowicki podjął decyzję o przeniesieniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu do Warszawy począwszy od przyszłego roku formacyjnego 2023/2024. Przy czym tzw. okres propedeutyczny będzie wspólny dla obu diecezji już od tego roku. Seminarium Łowickie utrzyma swój status, dlatego należy zaznaczyć, że jest ono przeniesione, a nie zamknięte. Dalsza formacja naszych kleryków będzie odbywała się w łączności ze wspólnotą Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Konkretne wymiary współpracy będą podlegać szczegółowym ustaleniom obu stron. Biskup Łowicki wyraża wdzięczność J.E. Kazimierzowi kard. Nyczowi Abp. Metropolicie Warszawskiemu za otwartość i życzliwość, jaką okazał w sprawie współpracy naszych Seminariów. Ksiądz Biskup jednocześnie prosi, by nie ustawać w modlitwie o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.